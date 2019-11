Reddito di cittadinanza, il paradosso dell'aumento: chi viene sfavorito

Il reddito di cittadinanza è una misura studiata come sussidio contro la povertà per le famiglie in difficoltà, eppure, tra le categorie sfavorite dalla misura ci sono proprio i nuclei familiari. Più ricco in termini di importo del Rei (Reddito di Inclusione), il reddito di cittadinanza ha suscitato da subito polemiche per alcune disparità.

Reddito di cittadinanza: chi viene sfavorito

In effetti, tra i possessori della Rdc card ci sono degli sfavoriti: nuclei con 5 e più componenti e i nuclei con figli minori che ricevano un aumento meno che proporzionale tanto che i singoli ricevano un contributo superiore della soglia di povertà, mentre le famiglie con 4 e più ricevono un importo sempre inferiore alla soglia di povertà. Ad evidenziare questo paradosso del reddito di cittadinanza sono i dati contenuti nel report 2019 della Caritas su Povertà ed esclusione sociale pubblicato in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri.

Reddito di cittadinanza, chi sono gli esclusi

Il Reddito di cittadinanza ha una platea di beneficiari potenziali di gran lunga superiore al Rei (e a oggi ne ha raggiunte più di 2 milioni), ma vi sono degli esclusi: sono gli 87.000 nuclei di stranieri extra Ue che sono stati tagliati fuori dal criterio della residenza 10 anni e i senza dimora, i restanti poveri assoluti che non rispettano i criteri di residenza e quelli che non rispettano quelli di reddito e patrimonio; non prevede un coordinamento unitario delle risposte territoriali che non è più in capo ai soli servizi sociali e scompagina il sistema di interventi, segmentandolo (con persone convocate dai Cpi o dai Servizi sociali); i progetti di accompagnamento con i Cpi e i servizi sociali non sono stati avviati contestualmente alla ricezione del beneficio economico, ma stanno partendo dopo alcuni mesi.

In Italia 5 milioni di persone in povertà assoluta

In Italia risultano in uno stato di povertà assoluta 1 milione 800mila famiglie (il 7% dei nuclei familiari) per un totale di oltre 5 milioni di individui (l’8,4% della popolazione). I dati appaiono pressoché stabili se confrontati con quelli del 2017 quando infatti l’incidenza si attestava al 6,9% per le famiglie e all’8,4% per gli individui.

Dal 2007 ad oggi il numero dei poveri ha registrato un incremento del 181% (+121% sulle famiglie). Nelle regioni di Sud e Isole l’incidenza della povertà assoluta sugli individui raggiunge rispettivamente l’11,1% e il 12,0% a fronte di valori molto più contenuti registrati nel Centro (6,6%) e nel Nord (6,8%).

Lavoro, working poor in aumento

Nel corso del 2018 tendono ancora ad aumentare i cosiddetti 'working poor'. In particolare cresce la situazione di criticità delle famiglie il cui 'capofamiglia' è impiegato come operaio o assimilato; tra loro risulta povero in termini assoluti il 12,3% del totale. Colpisce e allarma il confronto tra la situazione delle famiglie di operai di oggi con quella antecedente al 2008: tra loro, in soli dieci anni, l’incidenza della povertà assoluta è aumentata del 624% (passando dall’1,7% del 2007 al 12,3% di oggi).