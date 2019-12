Prende il reddito di cittadinanza ma consegna (in nero) pizza e cacciucco: ora sono guai

Fermato dalla Guardia di Finanza a Livorno, un 60enne è stato scoperto e multato: dovrà restituire le somme del reddito di cittadinanza indebitamente riscosse. Per lui non è scattata la denuncia penale: al momento della domanda per il sussidio era in regola