Reddito di cittadinanza, prelievi a pagamento con la card

Reddito di cittadinanza: card con prelievo a pagamento. E' infatti prevista una commissione per ogni prelievo effettuato con la PostePay ricaricabile in possesso di ciascun beneficiario del sussidio. Succedeva anche con la carta del reddito di inclusione (Rei) e si tratta delle normali commissioni applicate da Poste Italiane a tutti i clienti che utilizzano una carta prepagata ricaricabile, come scrive oggi il Corriere della Sera in un articolo firmato da Claudia Voltattorni. Ricordiamo che nel caso della card del reddito - ricaricata ogni mese con una cifra che va dai 40 ai 1350 euro se il reddito viene percepito da più membri della stessa famiglia - la PostePay è fornita da Poste dietro indicazione dell'Inps a tutti i titolari del sussidio.

I costi dei prelievi con la card del reddito di cittadinanza

Un certo paradosso, tuttavia, non si può non notare, visto che - come sottolinea il Corsera - la card del reddito di cittadinanza è lo strumento di pagamento ideato dal governo gialloverde per aiutare le persone che si trovano a vivere al di sotto della soglia di povertà. E anche se parliamo di "piccole" cifre, le commissioni per ogni prelievo vanno comunque ad incidere sulla somma percepita, soprattutto per quanto riguarda gli importi più bassi.

Quanto costa prelevare con la card del reddito di cittadinanza? Per un prelievo al Postamat, la commissione è di 1 euro. Si arriva a 1 euro e 75 centesimi se il prelievo è effettuato presso gli altri sportelli Bancomat. Se invece il pagamento avviene con "Postagiro" il costo è di 50 centesimi. Per il bonifico dell'affitto o della rata del mutuo il costo è di 1 euro.