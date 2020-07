Quando scade il reddito di cittadinanza: che cosa succede a settembre 2020 e cosa bisogna fare

I pimi beneficiari del reddito di cittadinanza, coloro che godono del sussidio simbolo del M5s sin dal mese di aprile 2019, procedono verso uno snodo molto importante sul calendario. Il rdc infatti ha una durata di 18 mesi: dopo il pagamento di luglio, di agosto e di settembre, se vorranno continuare a ricevere la somma mensile, dovranno presentare una nuova domanda per poter continuare a beneficiare del reddito di cittadinanza per altri 18 mesi.

Ma attenzione: alla scadenza di settembre 2020 bisognerà attendere un mese prima di procedere al rinnovo del reddito di cittadinanza. La nuova domanda potrà essere presentata dal 31 ottobre, ma visto che il giorno cade di sabato, bisognerà attendere lunedì 2 novembre 2020.

Dopo 18 mesi di reddito di cittadinanza, ovvero un anno e mezzo, va presentata una nuova domanda per il sussidio. Possibile - ma nulla di certo - che ci siano nei prossimi mesi deroghe, proroghe, e modifiche alle normative, ma per il momento la situazione è chiara. Chi ha ricevuto il primo accredito di rdc ad aprile 2019 (il primo mese in cui è stato erogato) a settembre 2020 riceverà l'ultimo accredito.

A quel punto è possibile fare una nuova ulteriore richiesta per continuare a ricevere il reddito di cittadinanza con il modulo SR180 e il modulo ISEE aggiornato al 2020 (ma attenzione: è il medesimo già presentato da molti attuali beneficiari a gennaio per continuare a ricevere il reddito di cittadinanza). Se la situazione economica del nucleo familiare invece è cambiata nel corso del tempo, può essere fatta domanda sulla base dei redditi del 2019 e non del 2018: in tal caso il modulo da allegare alla domanda è l’ISEE corrente.

Se ci sono pochi dubbi sul fatto che in questo anno e mezzo il reddito di cittadinanza abbia funzionato relativamente bene come ammortizzatore sociale, la fase di reinserimento nel mercato del lavoro ha funzionato - usiamo un eufemismo - in maniera meno efficace. Il percorso di reinserimento nel mercato del lavoro dovrebbe continuare comunque, e ci si augura che i centri per l'impiego dovrebbero avere avuto il tempo per risolvere le criticità di questo primo anno di reddito di cittadinanza. La novità è che dopo i primi 18 mesi l'offerta di lavoro congrua da accettare potrebbe essere in tutta Italia, non più solo vicina al comune di residenza. La decadenza del rdc troverebbe applicazione già dopo il primo rifiuto. Per adesso invece, e fino a settembre, la prima offerta di lavoro è vincolata ad un raggio di 100 chilometri.

Dove fare domanda per il rinnovo del reddito di cittadinanza? Si può fare domanda online tramite il sito ufficiale www.redditodicittadinanza.gov.it, oppure tramite Poste Italiane o Caf. C'è anche l'opzione di presentare la domanda sul sito dell'INPS.

Reddito di cittadinanza calendario pagamenti luglio 2020

Da venerdì prossimo, 24 luglio, avverrà l'accredito del reddito di cittadinanza per il mese di luglio. Ecco il calendario completo dei pagamenti dei prossimi mesi: