Reddito di cittadinanza, quanti hanno trovato lavoro finora

Il reddito di cittadinanza continua ad essere la misura più discussa e contestata tra quelle introdotte dal precedente governo. Il sussidio contro la povertà fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle prevede, oltre all'erogazione di un importo mensile, anche l'iscrizione dei beneficiari ai Centri per l'Impiego, in cui i navigator sono incaricati di trovare un posto di lavoro ai possessori della RdC card. La fase due del reddito prevedeva appunto per una parte dei percettori del reddito la firma del patto per il lavoro e l'inizio della ricerca di un'occupazione stabile. Ma da quel momento quante sono le persone che hanno effettivamente trovato lavoro? A fornire i dati aggiornati è l'Anpal, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro.

Reddito di cittadinanza, chi ha trovato lavoro finora

Secondo i numeri forniti dall'Anpal, da settembre allo scorso 15 novembre sono stati 200mila i beneficiari del reddito di cittadinanza che sono stati convocati e accolti dai Centri per l'Impiego. Di questi, sono 18mila quelli che hanno già trovato un nuovo posto di lavoro. L'Agenzia ha anche voluto chiarire alcune notizie definite “non corrette” circolate negli ultimi giorni sugli organi di stampa. In tutte le Regioni italiane i Centri per l'Impiego stanno procedendo all'attuazione della condizionalità, che prevede un percorso articolato in diverse fasi, dalla convocazione, agli esoneri, al Patto di servizio e all'accompagnamento al lavoro.

Da settembre sono partite perciò le convocazioni dei beneficiari tenuti al Patto per il lavoro il cui numero supera i 200mila (per chi non si presenta partiranno le comunicazioni all'Inps per le sanzioni). Navigator operativi dunque in tutte le Regioni, prosegue la nota Anpal, e a ognuno di loro, come previsto, sono stati forniti i dispositivi elettronici d'ausilio (tablet e cellulare). Per i navigator campani, contrattualizzati solo di recente, il kick off avverrà domani, 3 dicembre 2019. Ad oggi, annota ancora il comunicato, circa 18 mila beneficiari hanno trovato un posto di lavoro.

Reddito di cittadinanza, il presidente Anpal: "Irresponsabile diffondere dati non verificati"

"Trovo irresponsabile - ha dichiarato il presidente dell'Anpal Mimmo Parisi - diffondere notizie e dati non verificati. I Centri per l'Impiego stanno svolgendo in queste settimane un compito encomiabile, per prendere in carico i beneficiari del Reddito di Cittadinanza tenuti al Patto per il lavoro. Oltre 200 mila beneficiari si sono già presentati ai Centri. Noi come Anpal abbiamo messo a disposizione 3 mila navigator, tutti operativi, e stiamo fornendo assistenza tecnica alle Regioni, per facilitare i servizi di accompagnamento al lavoro".