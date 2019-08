Prende il reddito di cittadinanza ma "arrotonda" spacciando: così è stato scoperto

Per lo Stato risultava disoccupato in cerca di lavoro e aveva il reddito di cittadinanza ma in realtà portava avanti un’altra occupazione, del tutto illecita: i carabinieri lo hanno scoperto mentre trasportava droga insieme a un uomo in auto.

L’ennesimo caso di truffa con il reddito di cittadinanza percepito illecitamente arriva da Francavilla (Chieti). L’uomo, F.M., 53 anni, è stato sorpreso dai militari mentre gettava via 200 grammi di hashish, destinati verosimilmente alla piazza teatina e per questo è stato arrestato. Il conducente dell’auto, R.M., 52 anni, invece è stato denunciato. Il 53enne arrestato era stato sorpreso già un mese fa con mezzo grammo di hashish ed era stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Disoccupato con il reddito di cittadinanza ma beccato a spacciare

Durante un controllo sabato mattina i carabinieri hanno fermato l’auto, una Fiat Punto. I due uomini a bordo hanno iniziato a mostrare un nervosismo ingiustificato e hanno cercato goffamente di disfarsi di alcuni involucri, provando a discolparsi, insospettendo i militari. A quel punto è scattata anche la perquisizione domiciliare e a casa di F.M. sono stati trovati un bilancino di precisione e 600 euro in contanti, frutto probabilmente dell’attività di spaccio. Dai controlli è emerso poi che F.M. percepiva il reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza, continuano i controlli

Da tempo ormai sono in atto controlli a tappeto per stanare chi si approfitta del nuovo sussidio. Da Nord a Sud, i furbetti sono veramente scatenati, tra doppi stipendi totalmente illegali, lavoro nero e attività abusive. Un ultimo caso, in ordine di tempo, quello di un fruttivendolo scoperto dalla Guardia di Finanza di Crotone, che aveva un’attività completamente sconosciuta al fisco e percepiva illegalmente il reddito di cittadinanza (circa 2.670 euro): denunciato per truffa ai danni dello Stato, rischia una pena dai due ai sette anni di reclusione.