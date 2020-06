Reddito (e pensione) di cittadinanza a più di un milione di famiglie: più del 60 per cento è al Sud

Quanti sono gli italiani che percepiscono ogni mese reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza? Sono quasi 1,2 milioni (1.171.016) i nuclei familiari che hanno beneficiato del reddito o della pensione di cittadinanza, per un totale di 2,8 milioni (2.796.581) di persone e per un assegno medio di quasi 519 euro (518,88). I dati aggiornati sono stati pubblicati oggi: è quanto riporta l'Osservatorio statistico dell'Inps, riferendosi al periodo che va dall'aprile del 2019 a maggio 2020.

La suddivisione territoriale mostra che al sud e nelle isole i nuclei familiari che percepiscono reddito o pensione di cittadinanza sono 727.218 per un totale di 1.856.77 persone e un assegno medio di 555,41 euro. Al nord i nuclei familiari che percepiscono reddito o pensione di cittadinanza sono 269.813 per un totale di 565.681 persone e un assegno medio di 445,49 euro.

In centro Italia i nuclei familiari che percepiscono rdc e pdc sono 173.985 per un totale di 374.127 persone e un assegno medio di 477,57 euro. Tornando ai dati nazionali, i beneficiari del reddito di cittadinanza sono quasi un milione di nuclei familiari, per un totale di 2,6 milioni di persone interessate e un assegno medio di 557,22 euro. Mentre la pensione di cittadinanza interessa 129.324 nuclei familiari, per un totale di 146.852 persone, con un assegno medio di 237,96 euro.

Finora per reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza sono stati spesi complessivamente circa 6 miliardi e 555 milioni di euro. A maggio, ultimo mese disponibile, sono stati spesi 580 milioni. Risultato di un importo medio mensile (calcolando entrambe le misure) di 543,26 euro e un numero di nuclei pari a 1.067.865.