Reddito di cittadinanza, l'ultima truffa: "Vivo da solo", scoperto e denunciato

Aumentano i "furbetti" del reddito di cittadinanza, come vi spiegavamo ieri in questo articolo. L'ultima truffa arriva da San Valentino Torio, cittadina in provincia di Salerno, dove i carabinieri che stanno operando controlli serrati hanno denunciato una persona con le accuse di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico.

Reddito di cittadinanza, dichiara (falsamente) di vivere da solo per avere il sussidio

I fatti. I carabinieri hanno accertato che un 67enne con precedenti, attestando falsamente all'anagrafe di non risiedere con alcuni familiari percettori di reddito (ma di fatto suoi conviventi), ha così omesso di accumulare il proprio reddito con quello dei familiari: in questo modo ha ottenuto una certificazione Isee alterata che gli ha consentito di avere il beneficio. L'uomo è finito nei guai. Nei suoi confronti la Procura ha emesso un decreto di sequestro preventivo della card elettronica distribuita a chi percepisce il reddito di cittadinanza, e la richiesta è stata accettata dal giudice per le indagini preliminari.

Qui sotto, ricapitoliamo i requisiti economici per ottenere il reddito di cittadinanza (si prende in considerazione tutto il nucleo familiare):