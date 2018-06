Reddito di cittadinanza, è ancora polemica: "Metadone di Stato, va bene per le Bahamas"

Reddito di cittadinanza, non si smette di discutere (anche a Montecitorio) della misura più d'impatto prevista dal contratto di governo tra Lega e Movimento 5 stelle.

Reddito di cittadinanza, ultime notizie

"Mi dispiace che il reddito di cittadinanza sia stato rappresentato come una misura di assistenza - ha detto in Senato il premier Conte - Se leggete con attenzione le anticipazioni del contratto, è una misura chiaramente orientata al reinserimento nel mondo del lavoro e il presupposto fondamentale è la riforma dei centri per l'impiego, altrimenti, lo diciamo noi stessi, non funzionerà e non raggiungerà gli obiettivi che ci siamo posti".

"Reddito di cittadinanza va bene per le Bahamas"

"Speriamo che la Terza Repubblica riaccenda le speranze del lavoro e non somministri il metadone di Stato che risponde al nome di reddito di cittadinanza. Non è la misura che questo Paese si aspetta, semmai può andare bene per le Bahamas". Così Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia, durante il suo intervento a Montecitorio prima del voto di fiducia al governo guidato da Giuseppe Conte.

Bossi: "Il Sud non vuole il cambiamento"

In un'intervista a Repubblica parla del reddito di cittadinanza anche il "senatùr" Umberto Bossi, ormai ai margini della Lega: "Io dico solo che non è possibile consegnare ai centri per l'impiego il controllo della legge perchè esistono solo sulla carta, sono praticamente morti, non funzionano. Prima del reddito va trovato uno strumento di controllo altrimenti si buttano via soldi e basta". Bossi quindi attacca il Sud: "Il Sud non è ancora convinto della necessità di un cambiamento reale. Che non si può ancora e solo chiedere e ricevere soldi dallo Stato centrale. I voti alla Lega, al sud, ci sono andati per altri motivi, non per questa volontà".

Carelli (M5s): "Un passo importante"

Il portavoce del Movimento 5 Stelle Camera Emilio Carelli gongola: "Il discorso del Presidente del Consiglio Conte rende a tutti chiaro che finalmente lo Stato Italiano investe sui propri cittadini. Il reddito di cittadinanza ne è una dimostrazione. Una misura lontana da qualsiasi logica assistenzialista, che rappresenta invece un passo importante per ridare dignità ai cittadini. Un sostegno al reddito condizionato alla formazione e al reinserimento nel mondo del lavoro".

Forza Italia contro Lega-M5s

"Nessuna delle questioni che vedono il nostro Paese in sofferenza - dice invece Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera - è stata affrontata in modo organico dal presidente del Consiglio. Il suo è stato un intervento che ha colpito per la modestia del tono e la povertà dei contenuti, al netto di una retorica fuori tempo e fuori luogo su temi come il reddito di cittadinanza arricchito per l'occasione con le pensioni di cittadinanza. Per essere un governo del cambiamento, ha lasciato ampi spazi per immaginare un cambio di governo in tempi ragionevoli o comunque prima che l'Italia si ritrovi sugli scogli".

Dove trovare i fondi per il reddito di cittadinanza

La palla passa al governo: trovare in tempi rapidi le risorse per il reddito di cittadinanza non è facile. Ma gli elettori del M5s non sembrano disposti ad accettare rinvii a a data da destinarsi. In Sicilia per le elezioni amministrative, Luigi Di Maio ha dichiarato che i soldi per realizzare le misure del contratto di governo li prenderanno "ai tavoli europei, dove pretenderemo che l'Italia venga trattata come vengono trattati gli altri paesi europei." Ma il governo non può certo utilizzare i fondi strutturali europei per la coesione e la politica agricola (e marittima), in gran parte programmati e spesi dalle regioni attraverso i "programmi operativi regionali", per corpire la riduzione delle entrate fiscali derivanti dall'adozione della flat tax o per il reddito di cittadinanza.