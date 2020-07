Reddito di emergenza, ultimi giorni per chiedere il bonus fino a 840 euro

Il reddito di emergenza è una delle misure introdotte dal Governo durante l'epidemia di coronavirus per aiutare le famiglie più povere a superare la crisi economica conseguente alla pandemia. L'articolo 2 del decreto legge 52/2020 ha stabilito una proroga per la presentazione delle domande, ma il tempo a disposizione per chiedere il sussidio sta per scadere. Vediamo insieme tutto quello che c'è da sapere.

Reddito di emergenza, scadenza e requisiti

Come accennato in precedenza, la scadenza per richiedere il reddito di emergenza è cambiata, ma ol tempo a disposizione non è molto. La nuova deadline entro cui presentare la domanda è il prossimo 31 luglio. Ecco invece i requisiti richiesti per vedere accettata la propria richiesta:

residenza in Italia del richiedente il REm del nucleo familiare

reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio

patrimonio mobiliare, al 31 dicembre 2020 inferiore a 10.000 euro, innalzato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di 20.000 euro. In caso di presenza di persona disabile nel nucleo familiare

un ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda inferiore a 15.000 euro.

Reddito di emergenza, importo e durata

A quanto ammonta il reddito di emergenza? La misura studiata dal Governo va da un minimo di 400 euro mensili nel caso della scala di equivalenza 1 e fino a 840 se il nucleo comprende un componente disabile e rientra nella scala di equivalenza 2,1. Il reddito avrà una durata di massimo due mensilità.

Ecco invece la scala di equivalenza per i vari importi:

Composizione nucleo familiare Scala di equivalenza Soglia del reddito familiare ad aprile 2020 Un adulto 1 400 euro Due adulti 1,4 560 euro Due adulti e un minorenne 1,6 640 euro Due adulti e due minorenni o tre adulti 1,8 720 euro Tre adulti e due minorenni 2 (massimo riconosciuto) 800 euro Tre adulti e due minorenni (un componente disabile grave) 2,1 (massimo riconosciuto) 840 euro

Reddito di emergenza, chi non ne ha diritto

La misura, oltre a chi non è in possesso dei requisiti necessari, non può essere richiesta neanche dalle seguenti categorie:

tutti coloro che hanno ricevuto una delle indennità previste dal Decreto Cura Italia

chi è titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità

chi ha un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare

chi è percettore di Reddito/Pensione di Cittadinanza.

Reddito di emergenza, come richiederlo

Ricordando la scadenza del 31 luglio 2020, ecco tutte le modalità con cui gli utenti possono richiedere il reddito di emergenza:

il sito dell’Inps (accedendo con SPID, credenziali Inps, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di identità elettronica)

i patronati(Cisl, ecc.)

i centri di assistenza fiscale (Cisl, ecc.)

Reddito di emergenza, oltre 200mila percettori

Al 30 giugno risultano 209mila i nuclei percettori di almeno una mensilità di Reddito di Emergenza (Rem), con 518mila persone coinvolte e un importo medio mensile di 572,48 euro. Lo rende noto l'Inps in un rapporto diffuso oggi. Al 30 giugno risultano 455 mila nuclei richiedenti il Reddito di Emergenza: al 46% di questi (209mila) è stato erogato il beneficio, al 49% (223mila) è stato respinto e il restante 5% (23mila) è in attesa di definizione della domanda. La distribuzione delle domande pervenute per canale di trasmissione si differenzia da quella osservata per il Reddito di Cittadinanza poiché per il Reddito di Emergenza è stata concesso da subito al cittadino di effettuare la richiesta in autonomia mentre i Caf sono stati gli ultimi in ordine cronologico ad essere autorizzati; pertanto il canale di trasmissione prevalente risulta essere quello dei Patronati (62%), seguito dai Cittadini (37%) e il restante 1% è stato invece trasmesso dai Caf.

Le regioni con il maggior numero di nuclei percettori sono la Campania (18,4%), la Sicilia (16,1%) e il Lazio (11,0%). La Campania detiene il primato dell'importo più alto erogato pari a 614 euro. Il 39% dei nuclei percettori ha già percepito due mensilità del beneficio esaurendo la prestazione prevista dal decreto. Il 19% dei nuclei percettori risulta avere il richiedente della prestazione di nazionalità extra-comunitaria.