Reddito di emergenza, online la procedura per richiedere il REm

Da oggi si può richiedere il Rem: l'Inps ha infatti attivato il servizio per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza, la misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza coronavirus.

Il governo stima in circa 2 milioni i cittadini che ora potranno ricevere fra i 400 e gli 800 euro al mese. Il beneficio è elevabile a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.

Il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

Reddito di emergenza, 400 o 800 euro?

Il beneficio economico del Rem è infatti determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza:

ovvero moltiplicato 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

Ad esempio:

nucleo familiare composto da tre componenti, due maggiorenni ed uno minorenne, la scala di equivalenza è pari a 1,6, l’importo è pari a 400*1,6=640 euro mensili; nucleo familiare composto da quattro componenti, tutti maggiorenni, di cui uno disabile grave, la scala di equivalenza è pari a 2,2; l’importo mensile sarebbe pari a 400*2.2=880 euro. Tuttavia, in ragione del limite massimo della scala di equivalenza (2.1), l’importo mensile del beneficio sarà pari ad 840 euro

Reddito di emergenza: come presentare la domanda

Per la presentazione della domanda c'è tempo fino al 30 giugno 2020. Si può richiedere tramite i centri di assistenza fiscale, i patronati o all'indirizzo Inps che trovate cliccando qui sotto.

Reddito di Emergenza, i requisiti

Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti seguenti requisiti:

residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio; un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31.12.2019) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.

I requisiti devono essere autocertificati nel modulo di presentazione della domanda e saranno oggetto di verifiche: la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.



Di seguito alcuni esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il REm:

Composizione nucleo Scala di equivalenza Soglia del reddito familiare ad aprile 2020 Un adulto 1 400 euro Due adulti 1.4 560 euro Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro Tre adulti e due minorenni 2* 800 euro Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni 2.1** 840 euro

Chi non ha diritto al Reddito di Emergenza

Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti:

titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza;

Inoltre sono esclusi dal Reddito di emergenza le famiglie in cui vi sia un componente che percepisce o abbia percepito una delle indennità relative a:

