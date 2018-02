Canone Rai, nuove fasce di esenzione. Codacons all'attacco: "Non è un regalo"

Al Codacons non è andata giù la mossa del governo di portare a 350mila il numero di anziani esentati dal pagamento del Canone Rai. O meglio: si tratta di un provvedimento che secondo l’associazione dei consumatori è troppo timido e per di più arriva in ritardo.

"Più che gioire per il provvedimento firmato oggi, siamo molto arrabbiati per il ritardo immane con cui è giunta questa esenzione – spiega il presidente Carlo Rienzi - Da anni infatti la Rai non trasmette più programmi adatti ai telespettatori più anziani, e d’estate propina in continuazione repliche dei soliti telefilm che oramai gli utenti di una certa età, ossia coloro che più fruiscono della tv nei mesi estivi, conoscono a memoria".

Il problema dunque resta secondo il Codacons, che spiega come "il peggioramento qualitativo dell’offerta Rai dovrebbe portare ad una estensione delle esenzioni". E ciò dovrebbe avvenire "anche in considerazione del fatto che l’evasione è stata abbattuta con l’introduzione del canone in bolletta". Il Codacons lancia dunque la sua proposta: "Un provvedimento davvero equo, dunque, sarebbe esentare dal pagamento del canone tutti i nuclei familiari con Isee inferiore ai 25mila euro annui".

Già di recente proprio su questo giornale avevamo spiegato come con l'introduzione del canone in bolletta il gettito per le casse della tv pubblica fosse aumentato considerevolmente. Eppure nell'ultimo anno l'importo del balzello non è diminuito.

Esenzione Canone Rai, il provvedimento di Gentiloni

Ad annunciare la nuova misura è stato questa mattina il primo ministro Paolo Gentiloni. "E’ stato appena firmato da parte del ministro dell’Economia e del ministro dello Sviluppo economico il decreto per l’aumento della fascia di reddito di esenzione del canone Rai per gli over 75", ha detto il premier spiegano che gli esentati sarebbero passati da 115 a 350mila.

Le nuove fasce di reddito

Nel dettaglio, la misura annunciata oggi fa salire a 8.000 euro (dai 6.713,98 precedenti) il reddito che consente l'esenzione dal pagamento del canone Rai, limitatamente a coloro che abbiano compiuto 75 anni.

Le reazioni

Non a tutti comunque è piaciuta la mossa di Gentiloni. In molti hanno fatto notare come il provvedimento sul canone sia infatti arrivato proprio a ridosso delle elezioni. L'ex giornalista Gianluigi Paragone (oggi candidato con il M5s) commenta così su Twitter: "Dopo aver aumentato ogni genere di tariffa o non controllato i furbetti del telefono (fatture a 28 gg) e della luce (gli onesti pagano per i disonesti), ecco lo spot elettorale. Farlo prima no?".

Anche secondo Il Giornale il provvedimento del Mef altro non è che "l'ultima mancia di Gentiloni".