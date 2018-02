Crescono i redditi in Italia: l'unica tra le grandi

Gli italiani continuano a convivere con la crisi economica, ma dall'Ocse arrivano dati economici incoraggianti: nel terzo trimestre del 2017, l'Italia ha fatto registrare il maggior tasso di crescita dei redditi reali.

Secondo i dati resi noti dall'organismo per la cooperazione e lo sviluppo economico con sede a Parigi, "tra le sette grandi economie i cui dati sono disponibili, la crescita del reddito reale per abitante è nettamente rallentato in tutti i Paesi, ad eccezione dell'Italia".

I redditi reali nel complesso accusano un rallentamento allo 0,2%, mostrando una crescita inferiore a quella del Pil. In Italia nel trimestre giugno-settembre i redditi reali pro-capite mostrano un incremento dello 0,8% rispetto allo 0,4% della crescita del Pil. Nel resto delle principali sette economie mondiali invece si registra una decelerazione nell’andamento dei redditi. In Gran Bretagna ad esempio il reddito reale accusa una contrazione dello 0,3% e in lieve contrazione anche in Germania con un -0,1%. Fermi i redditi reali pro-capite negli Stati Uniti e in crescita dello 0,4% in Canada.