Reddito di cittadinanza e in pensione con "Quota 100": oggi il decreto

Reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni con l'introduzione dello scivolo pensionistico con quota 100: finalmente oggi si conoscerà il contenuto del decreto del governo dopo le anticipazioni delle ultime settimane.

Il provvedimento che raccoglie le principali misure promesse da Movimento 5 stelle e Lega dovrebbe essere licenziato dal Governo entro questa sera: come rende noto Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri è convocato alle 18 e all'ordine del giorno c'è proprio il decreto legge intitolato "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".

Reddito di cittadinanza e pensioni con quota 100, le ultime notizie e gli aggiornamenti su questa pagina

"I testi sono pronti, sono stati validati dalla Ragioneria generale dello Stato e dai ministeri" ha affermato a Radio anch'io il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

Reddito di cittadinanza e quota 100: cosa sappiamo fino ad ora

Come anticipa il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno la quota 100 per l'accesso alle pensione per i dipendenti pubblici sarà possibile a partire dal 1 agosto. "Il ritardo per garantire continuità servizi a cittadini e imprese, e programmare il ricambio generazionale".

La riduzione della pensione con ''Quota 100'' per ogni anno di anticipo

Tutto quello che sappiamo fino ad ora sul reddito di cittadinanza