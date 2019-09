Il Molise esiste e ti paga se ci vai a vivere: 700 euro al mese per i nuovi residenti "attivi"

Percepiranno 700 euro al mese per tre anni: sono i benefici del Reddito di residenza attiva al via tra una settimana in un centinaio di Comuni del Molise che hanno una caratteristica specifica: sono spopolati e rischiano di scomparire.

La nuova iniziativa coinvolge infatti Comuni che hanno una popolazione inferiore ai duemila abitanti: l'elenco completo sarà pubblicato il 16 settembre nel Bollettino della Regione Molise in cui sarà contenuto il bando che stanzia i fondi destinati a chi prende la residenza in uno di questi paesi e apre un’attività mantenendola attiva.

Reddito di residenza attiva: 700 euro al mese

Contrastare lo spopolamento, rivitalizzare l'economia dei territori, creare occupazione. Sono appunto questi gli obiettivi del bando 'Reddito di residenza attiva' predisposto dalla Regione Molise, che prevede un finanziamento da parte del Mef e Mise di circa 977 mila euro a favore di chi deciderà di prendere la residenza nei Comuni con popolazione fino a 2 mila abitanti e che contemporaneamente avvieranno un'attività.

Attenzione, dal momento della pubblicazione del bando vi saranno solo 60 giorni di tempo per candidarsi al "reddito di residenza attiva". Le domande verranno vagliate con attenzione e i nuovi arrivati saranno controllati per evitare che il loro trasferimento in Molise sia davvero attivo. Il concetto infatti prevede una residenza non fittizia ma reale e - per l'appunto - "attiva" con effettiva presenza sul territorio.

Pizzone, uno dei borghi "spopolati" del Molise