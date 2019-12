Regalo di Natale “green”? JustMary sbarca in tutta italia e si apre ai pagamenti online

Si tratta del primo delivery in Italia di cannabis legale, ganja e marijuana light, nato a Milano e che ora sbarca su tutto il territorio nazionale. Una conquista resa possibile anche grazie alla possibilità di pagare online con carta di credito, come ha spiegato Matteo Moretti, CEO e Founder:

“Tutto è stato reso possibile dall’accordo che abbiamo stipulato con il provider Viva Wallet, che probabilmente ci permetterà anche di gestire i pagamenti offline grazie a dei pos mobili. Ovviamente, questa nuova funzionalità ci ha permesso di poter aprirci anche alle spedizioni in tutta Italia, che saranno garantite da un primario vettore italiano, con cui abbiamo stipulato un accordo”.

Ma quale sarà il costo di spedizione? E in quanto i clienti potranno ricevere i prodotti acquistati?

“I prodotti acquistati arriveranno a destinazione entro 24 ore in qualsiasi città italiana!” assicura Matteo. “Noi ci faremo praticamente carico di quasi tutto il costo di spedizione, che è di circa 6 euro. Infatti, oltre al prezzo de0069\ prodotti acquistati su JustMary, gli utenti pagheranno solamente 1,99 euro in più. Inoltre, l’ordine minimo è di 27 euro.

Riguardo il tema della riservatezza, non cambierà assolutamente nulla. I nostri clienti riceveranno i prodotti acquistati su JustMary attraverso pacchi praticamente anonimi, quindi senza alcun tipo di logo”.



I prodotti disponibili sono i più svariati: dalle infiorescenze dai sapori dolci e raffinati, fino a oli e creme, tutti prodotti tramite coltivazione bio.

I prodotti contenti CBD sono poi indicati per il trattamento di dolori e per aiutare a rilassarsi e dormire. Perfetti quindi per un regalo simpatico, ma anche per offrire una soluzione alternativa, non farmacologica, ad un amico.

Inoltre, andando sul sito https://www.justmary.fun/ riceverete un buono per il primo acquisto.



Insomma, se volete fare un regalo insolito e veramente green, sia per il colore che per la produzione, la soluzione c’è… e senza uscire di casa!