Nuovi registratori di cassa obbligatori: c'è il bonus

Nuovo onere in arrivo per i commercianti che dovranno dotarsi di un registratore di cassa di nuova generazione. Dal primo gennaio 2020 chi effettua commercio al dettaglio dovrà memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Scadenza è ancora più stringente per chi si trova ad aver a che fare con un volume d’affari superiore a 400 mila euro: la data è infatti anticipata al 1° luglio 2019.

Tuttavia l'agenzia delle Entrate riconosce un bonus del 50% per agevolare l'acquisto. Secondo quanto dispone il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia potrà infatti essere utilizzato in maniera semplificata il credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa di nuova generazione, utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Nuovi registratori di cassa, come ottenere il bonus

Per ogni misuratore fiscale lo Stato offre un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020.

Il bonus per l'acquisto viene concesso all’esercente come credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Si ricorda, infine, che il modello F4 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.