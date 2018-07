Reddito di inclusione, si cambia: da oggi ne hanno diritto 2,5 milioni di italiani

Da oggi il Reddito di inclusione (Rei) si rafforza. Come previsto dalla legge di bilancio del Governo Gentiloni, arriva a coprire 2,5 milioni di persone in condizioni di povertà. "Si può e si deve fare di più, magari in una pausa tra annunci e comizi" rilancia l'ex premier con un tweet.

Reddito di inclusione: chi ne ha diritto

Che cosa cambia nel dettaglio? Dal primo luglio non è più necessario avere in famiglia almeno un minore, un disabile, una donna in stato di gravidanza o un disoccupato over 55 per ottenere il sussidio. Con i criteri precedenti la platea potenziale era di circa 500.000 famiglie per 1,8 milioni di persone e ora si estenderà passando a 700.000 nuclei per un totale di 2,5 milioni di persone.

I requisiti necessari per chiedere il reddito di inclusione sono economici:

soglia Isee fino a 6.000 euro;

soglia ISRE fino a 3.000 euro, per la parte patrimoniale;

Patrimonio immobiliare: la soglia è sotto 20mila euro al netto dell'abitazione principale;

Patrimonio mobiliare: come conti correnti, depositi ecc se superiori a 10 mila euro.

L'importo del Rei erogato dall'Inps tramite una carta prepagata di Poste Italiane. Tra le altre novità, c'è anche un aumento dell'importo per i nuclei familiari composti da almeno 5 membri, che passa da 485,41 euro a 534 euro.

Rei e Naspi: o l'uno o l'altro

Il Rei è compatibile con un'attività lavorativa (fermi restando i requisiti economici) ma non con la Naspi. Le domande si potevano presentare dal 1 giugno e l'Inps ha già fatto sapere che a partire da quella data verranno riconsiderate tutte le istanze inviate nei primi mesi dell'anno e accantonate per mancanza dei requisiti familiari richiesti in precedenza.



Il Reddito di inclusione (Rei) viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno sei mesi.