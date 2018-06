Reddito di inclusione, da giugno è più facile ottenerlo: cambiano i requisiti

Si parla molto di reddito di cittadinanza, uno dei cavalli di battaglia del programma elettorale del M5s ora al governo, ma in attesa di scoprire cose ne sarà, ricordiamo che è già operativa un'altra misura di contrasto alla povertà: il reddito di inclusione (Rei), introdotto dal governo Gentiloni.

Rei, nuovi requisiti: chi può richiederlo

A partire da giugno la platea dei beneficiari del Rei è stata allargata e quindi sarà più facile accedere a questa misura: si passa infatti dalle 500mila famiglie coinvolte a una platea di ben 700mila, che avranno accesso al Rei.

Per ottenerlo, in passato era necessario avere in famiglia almeno un minore, un disabile, una donna in avanzato stato di gravidanza o un disoccupato over 55. Adesso le maglie si sono allargate.

I requisiti necessari per chiedere il reddito di inclusione a partire dal 1 giugno sono ora infatti solo economici, come spiega GuidaFisco:

soglia Isee fino a 6.000 euro;

soglia ISRE fino a 3.000 euro, per la parte patrimoniale;

Patrimonio immobiliare: la soglia è sotto 20mila euro al netto dell'abitazione principale;

Patrimonio mobiliare: come conti correnti, depositi ecc se superiori a 10 mila euro.

Rei, come fare la domanda

Le domande potranno essere presentate a partire dal 1 giugno e il primo accredito arriverà a luglio, erogato dall'Inps tramite una carta prepagata di Poste Italiane. Tra le altre novità, c'è anche un aumento dell'importo per i nuclei familiari composti da almeno 5 membri, che passa da 485,41 euro a 534 euro.

Per avere il Rei bisogna presentare domanda presso gli uffici del Comune di residenza. Sul sito dell'Inps è diposnibile il modulo da usare per fare la richiesta.