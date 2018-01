Resto al Sud, il finanziamento per i giovani imprenditori: cos'è e come ottenerlo

Sulla Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata una circolare che specifica tempi e modalità per accedere alla misura “Resto al Sud”, un progetto volto a incentivare, attraverso l'erogazione di alcuni finanziamenti, l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno. Le domande per accedere a “Resto al Sud” potranno essere presentate a partire dalle ore 12 di lunedì 15 gennaio 2018. I finanziamenti possono arrivare ad un massimo di 50mila euro a soggetto, mentre se a presentare la domanda sono più soggetti facenti riferimento al medesimo progetto (già costituiti in una società o in procinto di farlo) il tetto massimo diventa 200mila euro. Ecco tutti i dettagli per accedere a “Resto a Sud”:

Cos'è Resto al Sud

Resto al Sud è un progetto promosso dal Ministro per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, è gestito da Invitalia ed ha una dotazione finanziaria di 1.250 milioni di euro. Gli incentivi hanno l'obiettivo di sostenere e migliorare le attività imprenditoriali avviate dai giovani nelle Regioni del Mezzogiorno, che sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Come detto in precedenza, il finanziamento ammonta ad un massimo di 50mila euro a soggetto, ma può arrivare ad un tetto di 200mila euro nel caso di più richiedenti.

Resto al Sud: a chi è rivolto

Il progetto è rivolto a tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non siano titolari di altre imprese attive, che non abbiano beneficiato di altre agevolazioni negli ultimi tre anni. Possono presentare la domanda singoli giovani o gruppi di giovani che, successivamente alla data del 21 giugno 2017, si sono costituiti o si costituiranno rispettivamente in ditte individuali o società, anche cooperative. Qualora la residenza sia altrove, è possibile trasferirla nelle Regioni appena ricordate entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria oppure entro 120 giorni nell’eventualità in cui il giovane risieda all’estero. Ricordiamo che durante la durata del finanziamenti i beneficiari non possono avere altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato con altri soggetti.

Resto al Sud: quali sono le attività finanziate

Ma quali sono le attività che l'incentivo “Resto al Sud” mira a finanziare? Come specificato anche sulla Gazzetta Ufficiale, sono tutte quelle attività che si occupano di produzione di beni e servizi. Sono escluse le attività libero professionali e il commercio. Le spese ammissibili sono di due tipologie: quelle per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili, oppure quelle per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici e per le principali voci di spesa utili all’avvio dell’attività. Consulenza e assistenza saranno offerte gratuitamente da enti accreditati presso Invitalia.

Resto al Sud: quali sono le agevolazioni

Il progetto “Resto al Sud” copre il 100% delle spese ammissibili e gli interessi del finanziamento sono coperti per intero da un contributo in conto interessi. Il finanziamento è così composto: 35% dell'investimento coperto da un contributo a fondo perduto, mentre il restante 65% è coperto con un finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (Pmi).

Resto al Sud: chi può richiedere il finanziamento

La domanda può essere effettuata, come detto in precedenza, sia da un soggetto unico che da più individui, che abbiano già costituito una società o siano in procinto di farlo. Possono accedervi sia le imprese individuali che le società, comprese le cooperative. I beneficiari del finanziamento devono mantenere la residenza nelle regioni del Mezzogiorno ( Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) così come le società devono avere, per la durata del finanziamento, la sede legale e operativa nelle regioni elencate.

Resto al Sud: come presentare la domanda

Le domande presentate verranno valutate secondo l'ordine di presentazione, fino all'esaurimento delle risorse a disposizione. Sarà possibile inviare la propria candidatura a partire dalle ore 12 di lunedì 15 gennaio 2018. La domanda potrà essere fatta esclusivamente per via telematica attraverso la procedura messa a disposizione dal sito di Invitalia. L’esito della valutazione viene comunicato normalmente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. E' necessario, sempre per una corretta presentazione della domanda, essere in possesso di un sistema di identificazione digitale tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) o la Carta nazionale dei servizi (Cns), oppure attraverso il sistema di gestione di Invitalia. Per quanto riguarda le imprese, le domande devono essere firmate dal legale rappresentante o dalla persona fisica (in caso di impresa da costituire) e devono essere corredate da un progetto imprenditoriale per cui si sta chiedendo il finanziamento.

Resto al Sud: la procedura per presentare la domanda

I passi da seguire sono questi:

Registrati ai servizi online di Invitalia compilando l’apposito form

Consulta e scarica i fac-simile dei moduli necessari alla presentazione della domanda

necessari alla presentazione della domanda Accertati di disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Accedi alla piattaforma web di Invitalia per inviare la richiesta di agevolazioni e il progetto imprenditoriale

Resto al Sud: come avviene la valutazione dei progetti

I progetti vengono valutati mediamente entro due mesi dalla presentazione (salvo eventuali richieste di integrazione dei documenti). Invitalia verifica il possesso dei requisiti e poi esamina nel merito le iniziative, anche attraverso un colloquio con i proponenti.