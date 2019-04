La blacklist dei rider: "Ecco i vip che non lasciano la mancia"

La rivolta dei fattorini parte dai social e si scaglia contro le star del mondo nello spettacolo che, dopo aver ordinato la cena con le app legate al mondo del food delivery, non lasciano la mancia ai rider, anche in casi di condizioni meteo avverse. La denuncia arriva dalla pagina Facebook 'Deliverance Milano', un collettivo che rappresenta i precari di questo settore, i fattorini che si occupano di consegnare il cibo a chi lo ordina online. E tra i clienti di questi rider ci sono anche personaggi illustri, star della tv, della musica, del web anche dello sport. Ma chi è che non lascia la mancia?

Il post di 'Deliverance Milano' è arrivato proprio in occasione del 25 aprile, utilizzando la Festa della Liberazione come 'link' per liberare i loro dati 'sensibili': ''Ricordatevi sempre una cosa clienti: entriamo nelle vostre case, vi portiamo il cibo e qualsiasi altra cosa vogliate, praticamente a tutte le ore del giorno, siamo in strada sotto la pioggia battente o sotto il sole cocente, senza assicurazione. Sappiamo tutto di voi. Sappiamo cosa mangiate, dove abitate che abitudini avete. E come lo sappiamo noi, lo sanno anche le aziende del delivery. Queste piattaforme come sfruttano noi lavoratori senza farsi alcuno scrupolo, sfruttano anche voi, speculando e vendendo i vostri dati. Questo è il lato oscuro della #gigeconomy: si produce valore in tutti i modi possibili, dal servizio di vendita del prodotto al trasporto a domicilio delle merci, fino alla mappatura dei dati, alla loro analisi e alla loro compravendita.''

"La domanda è che cos'è la privacy nel 2019? - prosegue il post- Per noi è nuovo #welfare indotto dal denaro raccolto dalla monetizzazione dei nostri dati e la redistribuzione di tale ricchezza. È trasparenza dei conti nelle aziende dell'economia digitale. È il diritto all'oblio e l'accesso libero alla tecnologia. Non possiamo più prescindere dall'avere diritti sindacali, #reddito incondizionato, salario minimo e una previdenza sociale adeguata. Se vogliamo vivere il nostro futuro occorre anche un upgrade nei diritti!".

Dopo il lungo messaggio si arriva alla parte clou, la vera e propria 'lista nera' dei vip dal 'braccino corto', che la pagina social contribuirà ad aggiornare grazie alle segnalazioni di tutti i colleghi. Ecco la black list dei rider:

DJ Albertino

Teo Mammucari

Fedez

Chiara Ferragni

Andrea Musacco

Cristian Abbiati

Paolo Cannavaro

David Moss

Danilo D'Ambrosio

Noyz Narcos

Marracash

Salvatore Aranzulla

Alessandro Gentile

Leonardo Bonucci

Fabio Rovazzi

Mauro Icardi

Wanda Nara

Matteo Sarzana

Gianluca Cocco

Matteo Pichi

Gonzalo Higuain

Philippe Mexes

Clementino

Rocco Hunt

Platinette

Il post prosegue con una ulteriore riflessione sui vip non avvezzi a lasciare la mancia: ''nutile dire che questi personaggi famosi vivono in quartieri residenziali extralusso o nel centro delle città e che è significativo riscontrare come sia più facile ricevere la mancia se si consegna in zone popolari o in quartieri periferici, piuttosto che in distretti o in civici fighetti e più pettinati''.

In conclusione i fattorini chiedono maggiori tutele e protezione, non soltanto per quanto riguarda le tassazione sulla mancia, ma anche sui rischi che fanno parte del loro mestiere.

''Attente quindi piattaforme digitali del #deliveryfood, perché se non volete parlare con noi, confrontarvi con le nostre rappresentanze autonome e i gruppi organizzati che sono in stato di agitazione sindacale permanente, questo è il futuro che vi aspetta: noi produciamo i dati, noi conosciamo i vostri punti deboli e non esiteremo ad usarli contro di voi'': la guerra dei rider è cominciata, anche se sotto il post non sono mancati i commenti di chi non si è trovato d'accordo con questo 'smascheramento' social.