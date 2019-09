L'ombra del caporalato e dello sfruttamento sui rider: indagini a tutto campo

Come se la precarietà non fosse già un fattore negativo, sul settore dei rider si affacciano due nuove ombre: quelle dello sfruttamento e del caporalato. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sui fattorini che consegnano il cibo a domicilio, per indagare sulla violazione delle norme antinfortunistica e di sicurezza stradale. Ma non solo, i magistrati intendono fare luce anche sullo sfruttamento dei lavoratori e sulla presenza di clandestini. Lo scorso mese di agosto sono stati 30 i rider senza documenti 'beccati' in seguito a dei controlli mirati.

Già da giugno una squadra specializzata del dipartimento 'ambiente, sicurezza, salute, lavoro' ha iniziato a sondare il terreno, raccogliendo testimonianze e ipotizzando presunti reati in materia di sicurezza sul lavoro da parte delle società per cui i fattorini lavorano. In primo luogo gli inquirenti vogliono tutelare i rider stessi, spesso costretti a correre da un lato all'altro delle città senza il giusto equipaggiamento, in alcuni casi senza casco, senza luci o addirittura con i freni logorati. Nello stesso ambito la Procura ha monitorato anche gli incedenti stradali in cui sono stati coinvolti dei rider, che spesso viaggiano contromano, senza luci o comunque senza rispettare le norme sulla circolazione stradale.

In tutti questi casi dovrà essere valutata la presunta responsabilità dei datori di lavoro, che mandano i fattorini per strada in condizioni non idonee. Infine, l'inchiesta vuole approfondire anche gli aspetti igienico-sanitari dei contenitori utilizzati per il trasporto del cibo, nei quali, ad esempio, vengono portati senza distinzione e in successione cibi freddi e caldi.