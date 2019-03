Rider, obbligo Inail e addio 'cottimo': il governo studia le tutele

Nuove tutele per i rider e le altre categorie iscritte alla gestione separata Inps. Il governo sta preparando un emendamento che dovrebbe includere anche le prestazioni attraverso piattaforme digitali tra quelle cui si applica la disciplina del lavoro subordinato. La bozza della proposta, che deve ancora essere 'limata', dovrebbe anche dire addio al sistema di pagamento 'a cottimo', rendendolo vietato. Tra le altre novità riportate dall'Ansa ci sono anche l'obbligo di assicurazione Inail, l'obbligo delle imprese del food delivery di fare almeno 6 ore di formazione sulla sicurezza, di fornire i dispostivi di protezione e di garantire la "sorveglianza sanitaria".

L'obiettivo di questa proposta, che dovrebbe arrivare alla Camera nei prossimi giorni, è quello di estendere le tutele per tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, dalla maternità alla disoccupazione, di cui si potrà beneficiare se si è lavorato almeno un mese nell'anno precedente. Sarebbe previsto anche un fondo ad hoc per sostenere l'iniziativa dei cosiddetti 'workers buyout', cioè gli ex dipendenti che costituiscono cooperative per salvare le loro aziende in crisi dal fallimento.