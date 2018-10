Finte mail e falsi funzionari: attenzione alla truffa dei rimborsi Inps

Se venite contattati, via mail o telefonicamente, da qualcuno che si spaccia per un funzionario dell'Inps, fate molta attenzione, potreste essere vittima di una tentata truffa.

A lanciare l'allarme sui tentativi di truffa è stato lo stesso Istituto di Previdenza, che ha diramato un comunicato indirizzato a tutti i contribuenti: “L’Istituto è venuto a conoscenza di diversi tentativi di truffa ai danni degli utenti: alcuni hanno preso la forma di false email aventi a oggetto rimborsi contributivi, altri di telefonate da parte di sedicenti funzionari Inps che comunicavano la restituzione all’utente di somme non dovute. In tutti i casi, il fine fraudolento è quello di ottenere dati bancari e personali”.

Una tecnica semplice, già utilizzata in passato: spacciandosi per funzionari Inps e manifestando la volontà di restituire somme di denaro, spesso ingenti, agli ignari contribuenti, i truffatori riescono ad ottenere gli estremi bancari e i dati personali delle persone raggirate.

A tal proposito, l'Inps ha voluto chiarire ulteriormente il suo 'modus operandi' in questo genere di casi: “Si ribadisce che l'Inps non acquisisce, né telefonicamente né via email ordinaria, le coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a qualsivoglia informazione finanziaria relativa agli assistiti. L’Istituto ha già segnalato tale fenomeno alle autorità competenti e invita i propri utenti a non dare seguito a nessuna richiesta che arrivi per email non certificata, per telefono o tramite il porta a porta”.