Rimborso Irpef, quando arriva? La guida per i contribuenti

Rimborso Irpef, come funziona e quanto bisogna aspettare? Chi ha pagato più tasse di quelle dovute ha infatti diritto ad avere un rimborso, che sarà disponibile in alcuni casi già il prossimo mese e in altri un po' più avanti nel tempo.

Come funziona il rimborso Irpef

Vediamo come funziona. I lavoratori dipendenti che beneficiano del rimborso Irpef si vedranno riconosciuto il conguaglio direttamente in busta paga, pagato dal proprio datore di lavoro (che si pone come sostituto d'imposta). Per i pensioniati invece tocca all'Inps riconoscere il rimborso insieme all'assegno previdenziale.

Per i contribuenti che hanno diritto al rimborso Irpef ma sono privi di sostituto d'imposta l'accredito invece avverrà direttamente sul conto corrente opppure in alternativa sarà l'Agenzia delle Entrate a inviare una comunicazione al titolare del rimborso, con l'invito a presentarsi presso un ufficio postale per la riscossione del credito.

Rimborso Irpef, quanto bisogna aspettare?

E le tempistiche? L'accredito del rimborso Irpef dipende ovviamente dalla data in cui si invia la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730/2018 (la scadenza è fissata al 23 luglio 2018). I lavoratori dipendenti riceveranno i primi rimborsi Irpef già con lo stipendio di luglio, mentre i pensionati dovranno aspettare l'assegno di agosto o settembre. Chi invece ha presentato la dichiarazione con il modello Redditi 2018 rischia di aspettare anche più di un anno, prima di vedersi pagato il credito da parte dell'Agenzia delle Entrate.