Diesel costerà come la benzina: rincari a pioggia per effetto del decreto clima

Dal 2020 il diesel potrebbe costare come la benzina: questo l'effetto di un articolo del Decreto Clima che introduce il taglio dei sussidi ambientalmente dannosi; tra questi rientra anche il sussidio previsto dallo Stato che garantisce sul gasolio accise inferiori rispetto alla benzina, il cui valore nel 2018 è stato pari a 4,9 miliardi di euro.

Accise, il costo delle tasse su benzina e diesel

Oggi su ogni litro di benzina si paga il 63,25% di tasse (accise + Iva), percentuale che scende al 58,6% per il gasolio. Ma dalla Legge di bilancio 2020 potrebbe cambiare se - come previsto dal Decreto Clima - si taglieranno le agevolazioni.

"Le conseguenze sarebbero catastrofiche non solo per gli automobilisti, ma per l’intera collettività – denuncia il Codacons – Benzina e gasolio, infatti, avrebbero alla pompa lo stesso costo, determinando una maggiore spesa pari a +5,15 euro a pieno per le auto diesel – ne circolano 17,3 milioni in Italia - con ricadute fino a +130 euro annui per i costi di rifornimento (considerati i listini odierni alla pompa).

Non solo: con il Decreto Clima ​potrebbe venire meno anche il rimborso in favore degli autotrasportatori di parte delle accise pagate (il cui valore nel 2018 è stato pari a 1,26 miliardi di euro). Se gli autotrasportatori non potrebbero godere né delle accise più basse rispetto alla benzina, né dei rimborsi finora garantiti dallo Stato, i maggiori costi a loro carico verrebbero traslati in modo diretto sui consumatori finali.

Subirebbero pertanto forti rincari i prezzi dei prodotti trasportati su gomma, prodotti che rappresentano l’86,5% del totale.

“Invitiamo il Premier Giuseppe Conte a non inserire la misura nella Legge di bilancio perché, in caso contrario, i consumatori di tutta Italia scenderanno in piazza assieme agli autotrasportatori, dando vita a proteste analoghe a quelle dei gilet gialli in Francia” – conclude il presidente del Codacons Carlo Rienzi.