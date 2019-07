Reddito di cittadinanza e quota 100 costano meno ma il tesoretto è "blindato"

I risparmi del reddito di cittadinanza e quota 100 saranno destinati al mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso dell'audizione nelle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato confermando come il "tesoretto" di cui abbiamo già parlato non sarà distribuito per ampliare la platea dei beneficiari.

''I risparmi quest'anno saranno superiori agli 1,5 miliardi dichiarati alla Commissione europea''.

"Abbiamo fatto delle previsioni molto prudenziali per essere credibili'', spiega il ministro dell'Economia che cita anche le previsioni dell'economista Carlo Cottarelli. "Si tratta di previsioni, non si può sparare in alto il range della previsione, non si mette il valore massimo ma quello intermedio. Alla fine dei conti 'spero ci sia un risparmio maggiore''.

Dei cosiddetti risparmi su reddito di cittadinanza e quota 100 se ne era parlato già ieri all'incontro al Viminale tra Salvini e i sindacati. Gli esponenti della Lega presenti avevano già anticipato come il "tesoretto" dovrebbe rappresentare una parte importante delle risorsenecessarie per evitare l'aumento dell'Iva.

Tesi confermata dallo stesso presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi: "I risparmi dal reddito di cittadinanza e quota 100 porteranno un tesoretto nel 2020. Nel 2019 è stato incassato di più e speso di meno. E questo si confermerà per il prossimo anno".

Che il tiraggio delle misure introdotte ad inizio anno con il cosiddetto "decretone" fosse inferiore al previsto è cosa ormai nota, qui avevamo messo in evidenza come a conti fatti il tesoretto per lo Stato potrebbe essere addirittura doppio.

Altre risorse sono inoltre attese per i "maggiori incassi da fatturazione elettronica" e maggiori dividendi da Bankitalia. Resta tuttavia ancora da affrontare il negoziato con Bruxelles, e molto dipenderà dagli orientamenti della nuova commissione europea.