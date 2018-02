Fisco sempre più invadente: ora arriva anche il risparmiometro

Fisco sempre più invadente e occhiuto: dopo redditometro e spesometro attiva anche il risparmiometro. Il risparmiometro valuterà incongruenze tra redditi dichiarati e depositi bancari (a cui il fisco ha già da tempo accesso per vedere quanto ciascun cittadino ha) tramite un algoritmo. Il nuovo strumento mira a scoprire i finti nullatententi e a individuare il denaro percepito in nero e (di solito) mai versato in banca (per non farlo scoprire), sulla base del volume dei risparmi annui del contribuente.

Il risparmiometro valuterà tutti i rapporti finanziari dei contribuenti tramite codice fiscale presente in anagrafe tributaria. Nel dettaglio servirà ad analizzare:

- conto corrente;

- conti deposito titoli e/o obbligazioni;

- conti a deposito a risparmio libero vincolato;

- rapporti fiduciari;

- gestioni collettive del risparmio;

- gestioni patrimoniali;

- certificati di deposito e buoni fruttiferi;

- conti terzi individuali e globali;

- carte di credito;

- prodotti finanziari emessi dalle assicurazioni;

- acquisti e vendita di oro e metalli preziosi.

Per quest’anno il risparmiometro sarà utilizzato in via sperimentale e si occuperà dei contribuenti - persone fisiche - e dei redditi da loro dichiarati nel 2013-2014, per poi passare alle società nel 2019. Per evitare di incorrere in problemi, il consiglio è quello di utilizzare meno possibile il denaro contante, di giustificare tutti i passaggi di denaro (inclusi aiuti o regali di amici e parenti), e di essere precisi e dettagliati con le causali di bonifici e versamenti: basta infatti farsi prestare del denaro da un parente per affrontare un’emergenza, per esempio, per destare sospetti e richieste di giustificazioni da parte dell’amministrazione fiscale.

Dal blog "Asso di denari" di Carlo Sala