Arriva il ristorante in cui mangi gratis se hai tanti follower

Al giorno d'oggi le modalità di pagamento sono svariate: dai contanti alle carte di credito passando anche per le app. Se non fossero abbastanza, adesso arriva un nuovo modo per pagare il conto, o meglio per pagare meno. Una nota catena di ristoranti con sede a Milano introdurrà da lunedì 15 ottobre la possibilità di saldare anche con i follower su Instagram. A seconda della quantità di “seguaci”, chi consumerà il pasto ai tavoli del piccolo locale in zona Porta Romana, potrà ottenere uno o più piatti in omaggio, fino alla totale gratuità, presentando in cassa la pubblicazione di un post con foto e hashtag.

Come funziona il pagamento in follower

Il locale, primo in Italia ad utilizzare questa formula, apre le porte a influencer di diversa portata, suddivisi in cinque fasce: una volta ordinata la prima portata, da mille a 5 mila follower si ottiene un piatto gratuito, da 5 mila a 10 mila due, da 10 mila a 50 mila quattro, che diventano otto se il cliente ha tra i 50 e i 100 mila fan, mentre oltre i 100 mila viene offerta l’intera cena. Il post da presentare in cassa, dove lo store manager ha già controllato la pubblicazione, deve contenere una foto scattata nel locale, il tag alla pagina del ristorante e l’hashtag dedicato.L’originale modalità di pagamento, attualmente non estesa agli altri cinque ristoranti della catena, esclude soltanto una decina di piatti presenti in menu e le bevande.