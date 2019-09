I profumi della Sicilia a Milano: il ristorante "Il Delfino Sferracavallo"

Con ben cinquanta anni di esperienza il Ristorante Il Delfino Sferracavallo sbarca anche nel centro di Milano, con una cucina a base di prelibatezze di pesce siciliane tutta da scoprire con menu di degustazione e alla carte da sbalordire e far innamorare gli amanti della cucina siciliana

Con la esclusivissima preparazione in cucina del premiato chef palermitano Vincenzo Favaloro che fin da giovanissimo ha varcato la soglia della cucina professionale vantando un vasto giro per il mondo che gli ha donato l’esperienza che oggi, solo a Milano, si può condividere. Dopo diversi anni alla “Prova del cuoco” di Antonella Clerici, set cinematografici, teatri e alta moda, ritorna al suo paese di origini e apre la celeberrima “ Alla Corte dei Normanni” conosciuta come dimore di tutti i famosi calciatori del Palermo. Trascorsi 12 anni, e assetato di posti ed esperienze nuove intraprende la competizione nella grande metropoli italiana.

I percorsi culinari di Vincenzo Favaloro - origini, abitudini e memorie dell’infanzia vissuta a Palermo, terra di agrumi e di tradizioni millenarie che hanno lasciato tracce indelebili nell’arte culinaria- assieme a luce, profumi, ingredienti e colori della Trinacria, da cui trae ispirazione per i suoi piatti, rivisitano i grandi classici dell’isola più grande e culturalmente significativa del Mediterraneo con materie prime della terra, aggiungendo al tutto tecniche, intuizioni e tecnologie contemporanee.

La carta di Favaloro diviene così un viaggio tra sapori e ricordi di località apparentemente agli antipodi per un unico, equilibrato elogio a mare ed entroterra attraverso tre varietà di menu fisso (bevande escluse) da € 49,99, €35,00 (7 antipasti, 2 primi, 2 secondi e un sorbetto!) a €12,00 (menu business) di portate con pesce freschissimo e agrumi siculi che confermano la totale immersione nella sicilianità del Delfino Sferracavallo.

Il primo elemento è l’apertura delle danze con la tradizionalissima frittura di paranza, una frittura di pesce di piccolo taglio che prende il nome dalla tipica barca da pesca per la pesca a strascico comunemente impiegata dalle marinerie italiane.

Solitamente composta da merluzzetto, triglia, soglioletta, suacia e calamari ma possono esservi anche altre varietà di pesce di piccolo taglio, come alici, mazzoni, zerro o boga, in base al pescato del giorno.

Poi CRUDITE' e tartare miste della casa, risotto al tartufo, cubo di tonno dello Chef.

La seconda è la tavola imbandita di tutti gli antipasti come vuole la tradizione siciliana: stare a tavola è una festa di condivisione. Antipasti schierati sui tavoli e da servirsi da soli. Poi, due primi: un risotto ai frutti di mare dove si distinguono alla perfezione tutti gli elementi per un connubio esplosivo in bocca senza mai perdere il tratto delicato e raffinato, e uno spaghetto alla chitarra con gamberi di Mazara e pistacchi di Bronte che risveglia tutti i sensi.

Si passa poi all’aragostella o al gamberone proveniente direttamente dalla Sicilia!.

E così si arriva ai dolci: bavarese alle mandorle con cioccolato di Modica e al gran finale a sorpresa con i cannoli siciliani riempiti dallo chef al momento come vuole la tradizione.

Il menù è rigorosamente a base di pesce fresco, proprio come nel ristorante siciliano aperto dal 1970 e meta di abitanti del posto, turisti ma anche – spesso e volentieri – diversi VIP italiani e stranieri.

Abbinamenti audaci e originali, espressioni di saggezza popolare pur essendo assolutamente contemporanei come esecuzioni, sapori ed estetica.

Da questo punto di vista il ristorante il Delfino Sferracavallo è una tappa particolarmente atipica in relazione all’offerta dell’area geografica circostante per un intimo ed accogliente indirizzo dove ricordi ed eccellenze gastronomiche della Sicilia coesistono con l’affascinante ed elegante cucina lombarda.

I piatti portati in tavola valorizzano al massimo il pesce che, pur con la stessa formula del menu fisso ogni giorno, varia in base al pescato. Gli ingredienti utilizzati, infatti, seguono il ciclo delle stagioni. Originalissimo e assolutamente tipico l’uso degli agrumi e della frutta nei piatti.

In questo senso si può parlare di immersione totale nella sicilianità: nei suoi sapori, nei suoi profumi e soprattutto nei suoi colori.

L’ iniziativa del ristorante è un atto di intraprendenza motivata dall’entusiasmo e dall’amore per la buona tavola che si allarga alle nuove esigente del pubblico e ha un grande assortimento di prodotti adatti a chi è intollerante al glutine. Una fetta di clientela che in realtà aumenta, e che qui trova la possibilità di mangiare in tutta sicurezza e all’insegna del gusto.

P.s.: ricordiamo ai clienti che MILANO conta più di un RISTORANTE IL DELFINO. Per evitare il ristorante sbagliato dovete specificare IL DELFINO SFERRACAVALLO MILANO VIALE PASUBIO 14 zona GARIBALDI corso COMO.

Se non l’hai ancora provato, affrettati!

Non perdete l’occasione di assaporare piatti emozionanti e innovativi!

IL DELFINO SFERRACAVALLO: https://www.facebook.com/ ristoranteildelfino/