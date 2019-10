Ecco i Rolex usati dalle star di Instagram

Esistono oggetti dal fascino intramontabile, capaci di farsi amare da ogni generazione: tra questi spiccano i Rolex, usati tanto da celebrità cinematografiche come Sean Connery quanto dalle più giovani star che hanno raggiunto la popolarità sui social network. Lo conferma Luca Grasso, esperto di orologi e CEO di della Rocca Gioielli.

“I Rolex sono orologi dal fascino indiscusso e trasversale - spiega il CEO della boutique di orologeria bolognese - tanto che non è possibile individuare una precisa tipologia di estimatori. Sia tra le celebrità, sia tra chi si reca in boutique per acquistare Rolex vintage vi sono tantissime personalità diverse”.

Lo testimoniano le star più pagate di Instagram, ognuna delle quali è stata avvistata con un Rolex al polso. Come il pop idol Justin Bieber, con 115 milioni di follower Instagram, che è stato fotografato con un Rolex Daytona d’oro acquistato nel 2013. “È uno dei modelli più amati dai collezionisti” commenta Luca Grasso. “Il Daytona con quadrante Paul Newman è anche un orologio da record: il Rolex usato dal celebre attore al quale è stato poi dedicato il modello è stato venduto all’asta per ben 17,8 milioni di dollari”.

Anche il calciatore David Beckham, divenuto una celebrità su Instagram con quasi 56 milioni di follower e un cachet di centinaia di migliaia di dollari a post, rivela un gusto sportivo: possiede infatti un Rolex Sea-Dweller Deepsea Rif. 116600 Ceramic Black, un Rolex Submariner e un GMT-Master.

C’è poi chi nel tempo ha messo insieme una vera e propria collezione, come l’ex campione mondiale di pesi leggeri e pesi piuma Conor McGregor, oggi celebrità sul social fotografico. “Conor McGregor possiede una serie di modelli molto apprezzati anche tra i collezionisti di Rolex vintage, sia classici sia sportivi: un Rolex Sky-Dweller, un Rolex Yacht Master 2, un Daytona e un Day-date”, conferma il CEO di della Rocca Gioielli.

Rimaniamo nel mondo dello sport per trovare un’altra star i cui post sponsorizzati sul suo account Instagram, seguito da quasi 185 milioni di follower, valgono quasi un milione di dollari: si tratta di Cristiano Ronaldo, calciatore con una vera e propria collezione di orologi di lusso tra i quali spiccano l’Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, il Rolex Sky-Dweller Everose, uno dei più complessi orologi moderni, in oro rosa, e un ROLEX GMT-Master II in oro bianco con diamanti, zaffiri e rubini.

Non pensiate però che questi segnatempo siano una prerogativa esclusivamente maschile: sono molti i Rolex usati dalle star al femminile che dominano Instagram. Con i suoi 149 milioni di follower e un compenso da capogiro per ogni post sponsorizzato dalle grandi aziende, Kim Kardashian è tra le personalità più influenti sul social.

“Al suo polso troviamo un modello di Rolex Datejust in oro - spiega l’esperto -. Nato nel 1945 come orologio a carica automatica, il Datejust è il primo cronometro da polso sul quale è stata inserita a ore 3 la lettura della data. Il Rolex usato da Kim Kardashian ha un quadrante in madreperla con diamanti incastonati”.

Tra le star più pagate di Instagram non possiamo non citare anche un talento nostrano: Chiara Ferragni sembra avere una vera passione per gli orologi di lusso. Racconta il CEO di della Rocca Gioielli: “Come si può vedere sul suo profilo Instagram, sono diversi i Rolex usati nelle foto di Chiara Ferragni sul social e indossati durante gli eventi. La star possiede un Rolex Submariner con lunetta blu, in acciaio e oro; un immancabile Cosmograph Daytona, un Submariner nero e un Day-Date 40, in oro giallo e diamanti, di particolare valore”.

È donna - e amante dei Rolex - anche la regina incontrastata di Instagram, ovvero la star più pagata in assoluto e con un numero di follower da capogiro: Kylie Jenner, sorellastra di Kim Kardashian e tra le influencer più celebri al mondo. Un suo post su Instagram, mostrato ai suoi 148 milioni di seguaci, può arrivare a costare ai grandi brand fino a un milione di dollari.

“La giovane celebrità si è finora mostrata fedele al modello Rolex Day-Date President, tanto che ne possiede uno con la ghiera ricoperta di diamanti e una versione in oro con l’iconica lunetta zigrinata”.

Se al polso delle celebrità troviamo modelli da centinaia di migliaia di dollari, questo non significa che i Rolex siano soltanto alla loro portata: i prezzi dei Rolex usati, ad esempio, possono variare molto a seconda del modello. Lo conferma l’esperto Luca Grasso: “I prezzi dei Rolex usati possono andare da 2.000 euro a cifre inimmaginabili, come il già citato Daytona appartenente a Paul Newman, o il Submariner acquistato negli anni Cinquanta per circa 100 dollari canadesi e venduto all’asta da Christie’s nel 2018 per 1.200.000 euro, il quale si è aggiudicato il titolo di Submariner più pagato della storia”.

Qualsiasi sia l’entità della spesa, investire in Rolex usati è sempre una mossa vincente: si tratta infatti di orologi che, se ben conservati, sono destinati a veder aumentare il proprio valore negli anni, in proporzione differente a seconda della rarità e della fama del modello. “Il valore dei Rolex usati è in costante aumento - conferma l’esperto - se l’orologio è adeguatamente conservato, è difficile immaginare che possa calare. Per tutti i modelli, il valore è sempre cresciuto negli anni”.

