Rottamazione bis, scadenza entro luglio per 700mila cartelle

Grande successo per la Definizione agevolata. Sono più di 4 milioni le cartelle per le quali i contribuenti hanno chiesto l'adesione alla cosiddetta Rottamazione bis, ma attenzione al calendario: circa 700mila sono riferibili a debiti iscritti a ruolo tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017 per i quali il termine del pagamento della prima rata scade il prossimo 31 luglio. A confermarlo è l'Agenzia delle Entrate - Riscossione in una nota ufficiale pubblicata sul sito web, dove esiste una sezione dedicata alla Definzione agevolata, con tutte le informazioni.

Definzione agevolata: 4 milioni di cartelle

In particolare, i contribuenti hanno richiesto la Definizione agevolata (decreto legge 148/2017) per un numero di cartelle pari a 4 milioni 460mila. Di queste, circa 714mila cartelle sono riferibili a debiti iscritti a ruolo nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 per i quali la legge prevede la possibilità di pagare in un'unica rata oppure fino ad un massimo di 5.

I piani di pagamento

Il 14% (circa 100 mila cartelle) è contenuto in piani di pagamento che prevedono un'unica rata, il 76% (circa 542 mila) riguarda piani di pagamento in 5 rate e il restante 10% (circa 72 mila) tra 2 e 4 rate. La Relazione Tecnica che ha accompagnato la conversione in legge del decreto 148/2017 contiene la previsione di incasso pari a 2,070 miliardi di euro, di cui 1,656 miliardi di euro nel 2018 e 414 milioni di euro nel 2019.

La legge, ricorda l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevede che con il pagamento della prima rata della definizione agevolata - in scadenza al 31 luglio 2018 per i carichi affidati in riscossione nel 2017 e il 31 ottobre 2018 per i carichi affidati in riscossione dal 2000 al 2016 - verranno revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti.

Cosa succede se si paga in ritardo?

"In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione" segnala l'Agenzia.

"Potranno invece -aggiunge ancora l'Agenzia- essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sarà invece più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocata al pagamento della prima rata".