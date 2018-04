Ryanair assume in tutta Italia: "Contratto di 2 anni e stipendio competitivo"

Ryanair ha dato il via alla nuova campagna di reclutamento per assumere personale. La compagnia aerea ha organizzato in tutta Italia una serie di giornate di recruiting per selezionare i futuri dipendenti per le basi situate in Europa. Secondo quanto precisato in una nota da Ryanair, l'offerta prevede un programma di formazione e non è richiesta una precedente esperienza.

Ryanair assume, le giornate di reclutamento

Le giornate di recruiting di Ryanair inizieranno venerdì 13 aprile a Brescie e si concluderanno il 31 maggio a Catania. Ecco il calendario completo:

13 aprile - Brescia

17 aprile - Roma

17 aprile - Milano Bergamo

19 aprile - Pisa

19 aprile - Napoli

24 aprile - Pescara

24 aprile - Torino

26 aprile - Bologna

26 aprile - Catania

27 aprile - Palermo

2 maggio - Bari

3 maggio - Roma

4 maggio - Venezia

5 maggio - Napoli

9 maggio - Milano Bergamo

9 maggio - Palermo

10 maggio - Bologna

11 maggio - Perugia

17 maggio - Genova

22 maggio - Roma

23 maggio - Milano Bergamo

23 maggio - Brescia

24 maggio - Napoli

25 maggio - Pisa

29 maggio - Pescara

29 maggio - Torino

31 maggio - Bologna

31 maggio - Catania

L'offerta

Dopo le polemiche per le politiche sul lavoro di Ryanair, la compagnia ha voluto precisare alcuni dettagli sull'offerta: "Formazione gratuita, divisa gratuita per il primo anno e indennità per l'uniforme dal secondo anno, oltre a una di 750 euro per i nuovi assunti. Offriamo uno stipendio di base competitivo un bonus di produttività e di vendita, un contratto garantito di 2 anni e a seguire a tempo indeterminato".