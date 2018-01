Svolta Ryanair, per la prima volta riconosce il sindacato dei piloti 

Svolta politica e storica per Ryanair: la compagnia ha riconosciuto per la prima volta un sindacato dei piloti. La compagnia aerea low cost irlandese ha annunciato con una nota ufficiale di aver firmato un accordo che riconosce Balpa come organismo di rappresentanza nel Regno Unito, una prima volta storica per il gruppo

.Una portavoce di Ryanair ha spiegato che la società accoglie con favore questo progresso sociale, dichiarando che è tanto più importante se si considera che il Regno Unito ospita quasi un quarto degli aerei della compagnia e più del 25% dei suoi piloti.L’annuncio giunge quando tutti i piloti britannici Ryanair hanno accettato un aumento di stipendio fino al 20%.

La società si rammarica, tuttavia, che i negoziati si stiano trascinando con i sindacati dei piloti in altri paesi in cui ha basi.Con il suo gesto verso i sindacati e con gli aumenti dei salari, Ryanair ha cercato di rispondere ai disordini sociali del gruppo, che erano venuti alla luce nel settembre dell’anno scorso con un’ondata di cancellazioni di voli su larga scala, giustificati dall’azienda per problemi nel fissare i turni dei piloti. Ciò non ha impedito all’azienda di affrontare il primo sciopero dei suoi piloti in Germania prima di Natale, e un preavviso è stato annunciato in Italia il 10 febbraio.