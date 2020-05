Ryanair, a rischio 3 mila posti di lavoro: "Due anni per tornare alla normalità"

Le prospettive non sono rosee. La crisi è senza precedenti. Ryanair potrebbe tagliare 3mila posti di lavoro perché, ha dichiarato oggi in una nota ufficiale, ci potrebbero volere almeno due anni perché la domanda dei passeggeri torni alla normalità. Ryanair ipotizza di tornare ai livelli del 2019 - per quanto riguarda il numero di passeggeri trasportati - nell'estate del 2022 I tagli riguarderebbero principalmente piloti e personale di bordo. La compagnia aerea valuta inoltre riduzioni salariali fino al 20% e la chiusura di una serie di basi in Europa fino a quando non ci sarà un certo recupero del traffico. L'amministratore delegato del gruppo Michael O'Leary, che si era ridotto la retribuzione del 50% per aprile e maggio, ha deciso di estendere questa riduzione per l'intero esercizio finanziario, fino a marzo 2021.

Ryanair ha anche annunciato lo stop del 99% dei suoi voli fino a luglio e ha dichiarato di aver avviato negoziati con Boeing per ridurre il numero di consegne di aeromobili nei prossimi 24 mesi, spiegando che il numero di passeggeri del primo trimestre è stato inferiore del 99,5% alle previsioni di 42,4 milioni di passeggeri, attestandosi su meno di 150.000. Fino a marzo 2021, Ryanair prevede di trasportare meno di 100 milioni di passeggeri, oltre il 35% al di sotto del suo obiettivo originale di 154 milioni. La compagnia aerea ha anche affermato che contesterà nei tribunali europei gli "aiuti di Stato illegali e discriminatori" concessi ad alcune compagnie aeree europee.

Da tempo la Iata, International Air Transport Association, organizzazione internazionale di compagnie aeree, ha lanciato l'allarme sull'impatto che il coronavirus sta avendo e avrà in futuro su tutto il settore. Il numero uno della Iata, Alexandre de Juniac: "Non ci sono parole per descrivere adeguatamente l'impatto devastante del covid-19 sulle compagnie aeree. E la sofferenza economica sarà condivisa da 25 milioni di persone che lavorano in settori che dipendono dall'aviazione. Le compagnie devono essere attività in salute per poter guidare la ripresa una volta che la pandemia sarà contenuta - aggiunge de Juniac - un'ancora di salvataggio per le compagnie aeree è oggi essenziale".

"Non c'è mai stato un blocco di questa portata del settore prima d'ora. Di conseguenza non abbiamo esperienza di come ripartire. Sarà complicato. A livello pratico avremo bisogno di licenze e certificati che sono scaduti. Dovremo adattare le operazioni e i processi per evitare nuove infezioni. E dobbiamo trovare un approccio prevedibile ed efficiente per gestire le restrizioni che verranno tolte prima di tornare al lavoro. Questi sono solo alcuni dei maggiori compiti che abbiamo davanti. E per riuscire, il settore e i governi devono essere allineati e lavorare insieme". La sfida più dura di sempre per l'intero settore dell'aviazione civile.