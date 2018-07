Sciopero Ryanair, cancellati 600 voli in due giorni

A causa di uno sciopero del personale di cabina, la compagnia aerea Ryanair ha annunciato la cancellazione di ben 600 voli previsti per le giornate di mercoledì 25 luglio e giovedì 26 luglio.

Circa 50mila passeggeri verranno colpiti dalla cancellazione, ha detto la compagnia su Twitter, specificando che tutti verranno avvertiti via mail o sms e potranno ottenere un altro volo o il risarcimento del biglietto. Le cancellazioni riguardano ognuno dei due giorni 200 voli da e per la Spagna, 50 da e per il Portogallo, 50 da e per il Belgio, pari al 12% dei voli in Europa della compagnia irlandese.

Il personale di Ryanair chiede maggiori stipendi e migliori condizioni di lavoro. Venerdì e martedì della settimana successiva lo sciopero coinvolgerà i piloti. Nell'annunciare le cancellazioni, la compagnia parla di sciopero ingiustificato che servirà solo a rovinare le vacanze delle famiglie e favorire la concorrenza.