Chiude lo stabilimento Saicaf, 40 lavoratori a rischio: parte lo sciopero ad oltranza

Pessime notizie per i 40 lavoratori della Saicaf di Bari, lo stabilimento della storica torrefazione va verso la chiusura e non c'è alcuna certezza per il futuro occupazionale degli operai. A denunciare questo scenario catastrofico sono stati i sindacati di settore che, annunciando la prossima dismissione della fabbrica, hanno indetto uno sciopero ad oltranza a partire dal giovedì 12 settembre 2019. La protesta prevede l'astensione dalle attività per l'intero turno lavorativo.

Chiude lo stabilimento Saicaf, i sindacati: "Nessuna certezza per i lavoratori"

"Per i lavoratori attualmente occupati nel reparto produzione, ad oggi, non c’è nessuna certezza lavorativa - scrivono in una nota i sindacati Flai Cgil e Uila Uil - Questa la doccia fredda che gli operai della nota torrefazione barese hanno ricevuto nella riunione del 6 agosto 2019, attraverso una comunicazione ufficiale della proprietà. Una notizia che arrivava dopo mesi di tentennamenti del management sul futuro dell’azienda. Nell’incontro di agosto tra le rappresentanze sindacali e la direzione aziendale la proprietà aveva resa nota per la prima volta, nonostante i reiterati solleciti di Flai e Uila, la dismissione dello stabilimento di Bari tra il mese di agosto e quello di settembre, con relativa cessione del terreno".

La storica torrefazione, fondata nel 1932, conta oggi in organico più di 40 unità. Dal mese di agosto - riferiscono i sindacati - avuto luogo il trasferimento degli uffici e del relativo personale impiegatizio presso i nuovi uffici ubicati nel centro città, trasferimento di cui le organizzazioni sindacali non hanno ricevuto comunicazione alcuna.

Chiude lo stabilimento Saicaf, parte lo sciopero ad oltranza

“Alla luce di tutto ciò le organizzazioni sindacali – scrivono Anna Lepore e Pietro Buongiorno, Segretari Generali di Flai e Uila - hanno inoltrato richiesta di incontro urgente alla direzione aziendale Saicaf, nella quale si specificava la necessità di essere ricevuti entro il giorno 6 settembre al fine di ricevere comunicazioni relative agli intendimenti aziendali in merito alla tutela e alla salvaguardia dei posti di lavoro messi in discussione. A tale richiesta l’azienda ha risposto il 4 settembre convocando tale incontro per il giorno 30 del corrente mese. A seguito di ciò Flai e Uila, ritenendo tardiva la suddetta convocazione e quindi del tutto ininfluente rispetto agli sviluppi della situazione aziendale, che sicuramente si verificheranno nelle prossime ore, hanno indetto lo sciopero ad oltranza a partire da giovedì 12 settembre. Si sciopererà fino a quando dall’azienda non giungeranno gli opportuni chiarimenti e non si darà garanzia sul futuro dei lavoratori attualmente occupati”.