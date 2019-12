Salario minimo, dopo la Brexit un bonus da mille euro per 2,8 milioni di persone

Se in Italia si è smesso di parlare di salario minimo per le note difficoltà di trovare una quadra tra le forze di governo, il governo britannico guidato da Boris Johnson ha annunciato oggi un forte aumento del salario minimo a partire dal prossimo mese di aprile. Secondo le promesse del governo per i dipendenti di età superiore ai 25 anni il salario minimo subirà un incremento del 6,2% dal 1 aprile a 8,72 sterline l'ora (10,24 euro).

Si calcola che il beneficio comporterà per 2,8 milioni di persone un aumento salariale fino a 930 sterline (1.093 euro) all'anno per un lavoratore a tempo pieno.

"Si tratta del "più grande aumento" dalla creazione, nel 2016, del salario minimo nella sua forma attuale" ha commentato da parte sua Boris Johnson, forte della recente vittoria alle elezioni nel Regno Unito. L'aumento è pari a più del quadruplo rispetto al tasso d'inflazione.

Ansioso di far dimenticare l'austerità applicata dal suo partito per dieci anni, il primo ministro tory aveva promesso in campagna elettorale di aumentare la spesa per i servizi sanitari pubblici e le forze di polizia, oltre ad investimenti per infrastrutture e indigenti.

L'annuncio di oggi sul salario minimo è stato criticato dalle British Chambers of Commerce (che rappresentano circa 75.000 aziende, ndr), e Hannah Essex, che ne è l'amministratrice delegata, si è detta preoccupata per una misura che peserà sulle finanze delle aziende in "un momento di grande incertezza economica". Per la Federazione delle piccole imprese si produrrà una frenata alle assunzioni.