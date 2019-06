Salario minimo, come funziona in Europa (e perché l'Italia è un'eccezione)

Si fa presto a dire salario minimo, tra contributi pensione, imposte, soglie d’età e formule di ricalcolo che tengano conto dell’inflazione. Anche nei 21 Paesi Ue che l’hanno già adottato si discute in continuazione su come adeguarlo all’effettivo costo della vita, evitando effetti indesiderati quali la perdita di posti di lavoro, la riduzione delle ore lavorative e l’arretramento in competitività a livello internazionale.

Il salario minimo: come funziona in Europa

A fare il punto della situazione sul salario minimo è l’ultimo rapporto di Eurofound, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Gli esperti giuslavoristi offrono una panoramica della garanzia salariale nell’Ue, prendendo in considerazione le differenze tra nazioni e cercando di tirare le somme sugli effetti della misura sul mercato del lavoro. Si nota innanzitutto che l’Italia, assieme ad Austria, Finlandia e Cipro, è tra i pochi Paesi della zona euro a non avere un salario minimo previsto per legge. Allargando il campo agli Stati Ue che non sono entrati nel sistema della moneta unica, scopriamo che nemmeno Svezia e Danimarca si sono dotate di una soglia retributiva di base.

Il calcolo del salario minimo lordo nei vari Paesi Ue tiene conto del potere d’acquisto dei propri cittadini. In testa troviamo quindi il Lussemburgo che prevede 2.000 euro tondi al mese, seguito da Irlanda, Paesi Bassi, Belgio e Germania, che prevedono salari di partenza superiori ai 1.500 euro. La Spagna ha recentemente alzato la soglia a oltre mille euro al mese. Tutti gli altri Stati della zona euro hanno importi inferiori ai 900 euro.

Il salario minimo e le tasse

A fronte delle cifre lorde, bisogna poi fare i conti con l’imposizione fiscale del proprio Paese: un calcolo che riserva molte sorprese. Prendendo infatti in considerazione i salari minimi imposti dalle leggi nazionali o, come per l’Italia, dai contratti collettivi (che però non si applicano a tutti i lavoratori), ricaviamo la classifica dell’imposizione fiscale sugli stipendi bassi. Un peso dello Stato molto diverso rispetto a quello che viene offerto dalle tabelle che tengono conto della pressione fiscale su tutti i redditi. Il Belgio, ad esempio, è famoso per essere uno dei Paesi Ue con le tasse più alte. Eppure impone ai propri cittadini che percepiscono il salario minimo solo un contributo del 4,25%, il più basso d’Europa in questa fascia. E così i 19.125 euro lordi di un lavoratore vallone o fiammingo valgono di più dei 22.999 euro lordi che prende un operaio italiano. Perché a quest’ultimo verrà poi detratto, tra imposte e contributi, il 27,48%, lasciando il tasca al lavoratore solo 16.679 euro. In cima alla classifica dei Paesi dell’area euro che tassano di più i propri lavoratori dipendenti con lo stipendio base (per legge o per contratto) troviamo quindi la Lituania (39,5%), la Grecia (28%) e l’Italia (27,48%).

La proposta M5s sul salario minimo

La proposta presentata dal Movimento cinque stelle prevede di fissare un salario minimo “non inferiore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali”. Se verrà approvata, il salario minimo italiano sarà inferiore a quello dei lavoratori belgi, francesi, tedeschi, irlandesi, lussemburghesi, olandesi e inglesi. E si tratta, inoltre, di Paesi in cui i lavoratori dipendenti pagano in generale meno imposte e contributi rispetto ai “tartassati” del Belpaese.

Leggi l'articolo completo su EuropaToday