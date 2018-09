Una "paga minima" per tutti: dopo il reddito arriva il salario di cittadinanza

Via libera della Camera alla mozione che impegna il governo a intervenire in tema di paga oraria minima nazionale. Il testo, passato a Montecitorio con il parere positivo dell'esecutivo, è stato proposto da Fratelli d'Italia con lo scopo di "attuare una maggior tutela del lavoratore nel rapporto di lavoro, garantendo un'equa retribuzione".

L'ok di Palazzo Chigi aI salario minimo legale è arrivato in un secondo momento: inizialmente il parere era stato infatti negativo nonostante i parlamentari prima del Movimento 5 stelle, poi della stessa Lega, siano intervenuti in merito alla necessità di applicare la misura per proteggere quelle fasce di lavoratori non garantite. La norma è stata promossa anche dal Partito democratico rilanciando l'idea già contenuta in una prima stesura del Jobs Act: nel 2016, quando montò il dibattito, si faceva riferimento ad un range di 6,5- 7 euro l'ora

Che cos'è il salario minimo legale

Del salario minimo legale ne aveva parlato a favore anche il presidente dell'Inps Tito Boeri, affermando che si tratta di una norma necessaria per garantire i diritti minimi di chi ancora non è tutelato nel mondo del lavoro. La proposta però non piace a sindacati confederati e a imprenditori: i primi temono contraccolpi sulla contrattazione, mentre gli industriali paventano livelli minimi troppo alti.

A luglio 2017, ben 22 dei 28 Stati dell'Unione europea avevano un salario minimo: si va dal minimo dei 235 euro mensili della Bulgaria al massimo dei 1.999 euro del Lussemburgo.

Tra i sei Paesi che ne sono sprovvisti l’Italia è in compagnia di Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia.

Secondo l’economista Ocse Andea Garnero, la soglia "viene posizionata generalmente tra il 50 e il 60% del salario mediano" che in Italia "si aggira intorno ai 12 euro". Se "viene individuato un livello troppo alto le imprese perdono in competitività".