"Saldi già partiti in tutta Italia, i negozi anticipano gli sconti"

"Il maltempo di maggio ha fatto iniziare con largo anticipo gli sconti di fine stagione in tutta Italia". Lo segnala il Codacons, sottolineando come il meteo pazzo di maggio abbia letteralmente affossato le vendite nel settore del commercio, facendo crollare gli acquisti nel comparto dell'abbigliamento e delle calzature.

"Il maltempo che tra aprile e maggio ha imperversato in diverse zone del paese ha avuto effetti diretti sulle abitudini di acquisto dei consumatori - spiega il presidente Carlo Rienzi - La stagione estiva, infatti, è partita con evidente ritardo a causa del meteo, spingendo le famiglie a rimandare gli acquisti di nuovi capi di vestiario e calzature adatte ai mesi più caldi. Ciò ha comportato una contrazione delle vendite e una riduzione del giro d'affari per i negozianti attorno al -30% rispetto alla media nazionale del periodo, con punte più elevate nel nord Italia dove le condizioni meteo anche nei giorni scorsi rimanevano proibitive".

Proprio per far fronte all'elevato calo delle vendite in tutta Italia sono di fatto già partiti i saldi estivi, con numerosi negozi e catene commerciali che hanno anticipato gli sconti attraverso promozioni speciali e svendite, allo scopo di attirare clientela e recuperare gli affari persi a causa del maltempo.

"Un fenomeno che dimostra ancora di più come la legge sui saldi di fine stagione vada abolita -sostiene il Codacons- lasciando ai commercianti la facoltà di scegliere come e quando scontare la propria merce, a seconda di fattori e variabili che cambiano di periodo in periodo e di zona in zona, e incrementando occasioni come il 'Black Friday'", conclude l'associazione dei consumatori.

Quando iniziano i saldi estivi 2019?

Ricordiamo come la durata dei saldi estivi 2019 varia in base alla decisione delle singole Regioni: infatti se -come sempre- il tanto atteso periodo di sconti è fissato per luglio, si prolunga fino alla seconda metà di agosto, con alcune differenze tra le varie regioni italiane.