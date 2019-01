Saldo e stralcio delle cartelle: chi ha diritto allo sconto sui debiti

Alla fine il condono ci sarà, ma sarà un condono light, destinato cioè a chi ha un Isee non superiore ai 20mila euro. Con la legge di bilancio è stato approvato anche il così detto saldo e stralcio delle cartelle. A spuntarla sono stati i 5 Stelle, che chiedevano soglie più basse. Ma a chi è rivolta la misura? E quanto si risparmia? Lo spiega il sito Fisco Oggi, rivista on line dell’Agenzia delle Entrate. A beneficiare del condono saranno coloro che, secondo il legislatore, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Che sussiste nei seguenti casi:

Quando l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) riferito al proprio nucleo familiare non supera il limite di 20mila euro

Se alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta aperta la procedura di liquidazione ( articolo 14-ter della legge 3/2012).

Quanto si risparmia

Si paga in base al reddito. Chi ha un Isee pari o inferiore a 8500 euro potrà estinguere il proprio debito col Fisco pagando solo il 16%. Chi ha un Isee compreso tra gli 8.500 e i 12.500 euro pagherà invece il 20%, mentre coloro che dichiarano più di 12.500 euro (ma non oltre i 20mila) dovranno sborsare il 35%. La somma è ancora più bassa in presenza di una procedura di liquidazione.

Ricapitolando:

-10 %, se è stata aperta una procedura di liquidazione

- 16%, se l’Isee non supera 8.500 euro

- 20%, se l’Isee supera 8.500 ma non 12.500 euro

- 35%, se l’Isee supera 12.500 ma non 20.000 euro

Come si paga

L’estinzione del debito può avvenire in un’unica soluzione (entro il 30 novembre 2019) o in rate pari a:

35%, con scadenza fissata al 30 novembre 2019

20%, con scadenza al 31 marzo 2020

15%, con scadenza al 31 luglio 2020

15%, con scadenza al 31 marzo 2021

restante 15%, con scadenza al 31 luglio 2021.In caso di pagamento rateale, dal 1° dicembre 2019 vanno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo.

Saldo e stralcio delle cartelle, come fare

Per potere beneficiare del saldo e stralcio delle cartelle, è necessario presentare all’agente della riscossione un’apposita dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019 (i dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni).

Tutti i dettagli su Fisco Oggi.