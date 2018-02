Amore quanto mi costi: a San Valentino giro d'affari da 350 milioni di euro

Fidanzati, sposati e 'accoppiati' di tutto il mondo, preparatevi: si avvicina il 14 febbraio, giornata in cui si festeggia San Valentino la festa (amata e odiata) degli innamorati. Una ricorrenza entrata ormai nelle abitudini degli italiani che, tra fiori e cioccolatini, quest'anno spenderanno circa 350 milioni di euro. Sono i dati diffusi dal Codacons, secondo cui saranno oltre i 12 milioni gli innamorati che si scambieranno un regalo per San Valentino, per un budget medio di circa 30 euro procapite, una stima in crescita rispetto allo scorso anno.

Come confermato dall'associazione dei consumatori, i cioccolatini si confermano il dono più gettonato: il 35% delle persone si affida alla dolcezza. Al secondo posto troviamo i fiori, scelti dal 30% degli innamorati, seguiti dai peluches (17%) e dalla bigiotteria (10%).

La tendenza che si è consolidata negli ultimi anni è sempre più quella di ricorrere a doni di piccola entità e a regali simbolici, al punto che solo il 3% degli innamorati italiani opterà per veri e propri gioielli da regalare al proprio partner.

“La spesa complessiva per i doni di San Valentino appare nel 2018 in lieve crescita rispetto agli scorsi anni (+4%), più per effetto di una ripresa dei prezzi al dettaglio che per una volontà dei consumatori di aumentare il budget di spesa da destinare alla festa”, conclude il Codacons nella nota ufficiale pubblicata sul suo sito web.