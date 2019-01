Fattura elettronica, Iva ed 'esterometro': le scadenze fiscali di febbraio 2019

Scadenze fiscali di febbraio 2019: il secondo mese dell'anno vedrà il debutto di alcune novità, che andranno ad affiancare i consueti adempimenti verso il Fisco a cui i contribuenti erano già abituati. Tra vecchio e nuovo che si accavallano, febbraio non sarà un mese semplice per quanto riguarda gli appuntamenti fiscali. Le date principali in cui sono condensate la maggior parte delle scadenze sono lunedì 18 febbraio e giovedì 28 febbraio, ma vediamo nel dettaglio quali sono gli adempimenti sul calendario e quali novità ci attendono.

Scadenze fiscali febbraio 2019

Il 18 febbraio sarà il giorno della scadenza della liquidazione Iva per i contribuenti mensili, che coinciderà anche con la prima scadenza legata alla fattura elettronica. Per effetto della moratoria sulle sanzioni, infatti, il 18 febbraio scade il termine entro il quale i contribuenti che liquidano l’Iva mensilmente potranno inviare le fatture elettroniche all’Agenzia delle Entrate. Lo stesso giorno è anche l'ultima data utile per gli adempimenti fiscali periodici che hanno competenza relativa al mese precedente, come il versamento Irpef, il versamento Iva e contributi Inps relativi a gennaio 2019.

Giovedì 28 febbraio vedrà invece il debutto dell'esterometro, il nuovo adempimento introdotto con il dl 127/2015, che prevede la “trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3.La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”. L'ultimo giorno del mese di febbraio sarà anche la 'deadline' di altri adempimenti come le e comunicazioni delle liquidazioni Iva relative al IV trimestre 2018 (ottobre, novembre e dicembre), lo spesometro del secondo semestre 2018. Di seguito lo scadenzario completo del mese di febbraio 2019:

15 febbraio 2019, il giorno dell'Iva

IVA: registrazione corrispettivi per le Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato: quali associazioni sportive dilettantistiche, proloco

IVA: registrazione corrispettivi per i commercianti al minuto e grande distribuzione che hanno già aderito all'invio telematico dei corrispettivi

IVA: Fatturazione differita mese precedente relativa ai beni consegnati o spediti e alle prestazioni di servizi mese precedente

18 febbraio 2019, Inps e Tobin Tax

INPS versamento contributi artigiani commercianti

Rivalutazione TFR

INPGI versamento contributi

Tobin tax versamento mensile

Versamento contributi Pescatori autonomi

Locazioni brevi versamento imposta

Versamento condominio sostituto d'imposta

Liquidazione IVA mensile

Versamenti F24 di ritenute, IVA e contributi

25 febbraio 2019, elenchi Intrastat

Elenchi Intrastat contribuenti mensili.

28 febbraio 2019, Spesometro e debutto dell'esterometro