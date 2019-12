Tutti gli scioperi in programma a gennaio 2020

Gennaio sarà un mese con alcuni scioperi, diverse le mobilitazioni in programma il mese prossimo, in particolar modo nel settore dei trasporti pubblici locali, del trasporto aereo e delle telecomunicazioni.

Gennaio 2020, tutti gli scioperi in programma

Il 7 gennaio si ferma per 24 ore il personale di Soc. Coop. Progetto Lavoro presso le biglietterie TPER di Bologna, aderente a Usb lavoro privato.

In Lombardia il sindacato Orsa ha indetto un nuovo sciopero per i dipendenti Trenord: dalle 3 di mercoledì 8 gennaio alle 2 di giovedì 9. Tra le motivazioni addotte, il permanere delle "problematiche evidenziate nelle procedure di raffreddamento", oggetto di un accordo sulle "code contrattuali" dell'aprile del 2015, rinnovato negli anni successivi, ma che, secondo il sindacato Orsa "ad oggi non hanno trovato soluzione".

L’11 gennaio 2020 sciopero di 4 ore del personale viaggiante di Volotea aderente al sindacato Uiltrasporti.

Scioperi 14 gennaio 2020

Giornata calda quella del 14 gennaio: è stato indetto lo sciopero di 24 ore, dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta, Anpac, Anpav, per i lavoratori di Air Italy. Nello stesso giorno si asterranno dal lavoro, ma solo per 4 ore, i lavoratori di EasyJet aderenti alle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl. Sempre per 4 ore sciopereranno i lavoratori di Albastar, Ernest Airlines e Volotea di Uiltrasporti.

Stop di 4 ore, sempre il 14 gennaio, per i lavoratori della società Consulta negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino aderenti alle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl. Nello stesso giorno sciopereranno anche i dipendenti dell’Enav, con un’astensione dal lavoro di 8 ore a Roma per gli aderenti a Filt Cgil e di 24 ore per quelli di Ugl e Assivolo Quadri. Mentre Unica ha previsto 24 ore di sospensione assistenza ai sorvoli, con esclusione di quelli connessi ai voli garantiti. I disagi sono possibili.

Sciopero invece il 27 gennaio nel settore Tlc: scioperano per l'intero turno di lavoro i lavoratori di Wind Tre aderenti a Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom e Ugl. Inoltre, lo Snater ha deciso una protesta articolata a Telecom Italia alla fine del turno e con il blocco degli straordinari. Ricordiamo poi che dal 6 gennaio al 1 febbraio 2020 si asterranno dalle udienze civili e penali i giudici dell'Unione Nazionale Giudici di Pace, dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace e del Coordinamento Magistratura Giustizia di Pace.