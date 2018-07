Sciopero controllori di volo, c'è l'accordo: revocata l'agitazione del 21 luglio

Accordo fatto sul contratto dei controllori di volo e del personale amministrativo e conseguente revoca dello sciopero nazionale e degli scioperi locali del 21 luglio prossimo. Lo annuncia il coordinatore nazionale del trasporto aereo della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, al termine della riunione al ministero dei Trasporti con Enav che ha portato all'intesa sulla parte economica del contratto dei controllori di volo e del personale amministrativo con aumenti medi sia sulle voci fisse sia su quelle variabili della retribuzione.

“L’accordo raggiunto, che prevede inoltre nuove assunzioni di personale entro il 2019 come da noi richiesto, rappresenta un buon risultato in vista della definizione della parte normativa che avverrà nei prossimi mesi e del rinnovo del contratto collettivo nazionale del trasporto aereo, la cui trattativa si aprirà la prossima settimana per tutte le categorie del settore”, conclude Cuscito.

In una nota del Ministero dei Trasporti si legge come l'Enav si sia impegnata ad assumere 80 persone da impiegare nei servizi di navigazione aerea per il biennio 2018-2019.