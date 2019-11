Sciopero generale di venerdì 29 novembre 2019: treni e bus a rischio, tutti gli orari

Ancora un 'venerdì nero'. Il prossimo 29 novembre è previsto uno sciopero generale di tutte le categorie di lavoratori pubblici e privati. L’agitazione è stata proclamata dall’Unione sindacale di base per protestare contro la gestione del caso ex Ilva-Arcelor Mittal. Lo sciopero coinvolgerà in molti casi anche il settore del trasporto pubblico locale e ferroviario, anche se - come sempre - gli orari e le modalità varieranno da città a città e a seconda delle aziende coinvolte.

Non sono dunque esclusi disagi per viaggiatori, pendolari e utenti del tpl. A questo sciopero si aggiungerà quello del "personale docente e dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all'estero" proclamato da SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente. Potrebbero dunque esserci disagi anche nelle aule scolastiche, dagli asili nido fino all’università. A rischio ovviamente anche i servizi offerti dagli uffici pubblici.

Milano, sciopero Atm giovedì 28 novembre

A Milano è inoltre previsto per giovedì 28 novembre uno sciopero di 24 ore dei lavoratori del gruppo Atm proclamato dalla confederazione unitaria di base Trasporti.

Atm scrive che “l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio di superficie e della metropolitana è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio". Quindi gli orari garantiti per la circolazione di metro, bus e tram andranno dall'apertura fino alle 8.45 al mattino. Poi ci sarà la finestra pomeridiana di tre ore, dalle 15 alle 18 (qui tutte le informazioni).

Gli orari dello sciopero di venerdì 29 novembre 2019

Per l’intera giornata di venerdì 29 novembre è prevista invece l’agitazione indetta dall’Usb che ha carattere nazionale e riguarderà tutti i dipendenti del pubblico e del privato.

Sciopero treni 29 novembre: gli orari

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario i dipendenti del Gruppo FS Italiane che vorranno aderire incroceranno le braccia dalla mezzanotte alle ore 21.00 di venerdì 29 novembre. Per l’elenco dei treni garantiti rimandiamo ad un'apposita sezione sul sito Trenitalia (qui il link) che ovviamente sarà aggiornato in tempo reale.

Sciopero Trenord

Anche per quanto riguarda Trenord il servizio sarà a rischio da mezzanotte alle 21.00 di venerdì 29 novembre 2019. L’azienda scrive che "saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia dalle 6.00 alle ore 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei 'Servizi Minimi Garantiti'".

Sciopero bus e metro venerdì 29 novembre

Ed eccoci allo sciopero dei lavoratori tpl. Iniziamo da Roma dove per venerdì 29 novembre non è prevista nessuna agitazione dei dipendenti di Atac e Roma Tpl: insomma nel giorno dello sciopero bus e metro saranno regolari .

Sciopero 29 novembre a Napoli: gli orari e le linee a rischio

I lavoratori di Anm di Napoli si fermeranno 4 ore il prossimo 29 novembre in occasione dello sciopero indetto dal sindacato Uil Trasporti. L'agitazione durerà dalle ore 11.30 alle ore 15.30. Possibili disagi per la sola Metro Linea 1.

Sciopero generale 29 novembre, bus e treni a rischio a Bologna

La Segreteria Emilia-Romagna del sindacato USB Lavoro Privato ha comunicato l’adesione per i lavoratori Tper.

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna lo sciopero si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio di venerdì 29 novembre. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Mezzi a rischio anche a Bari

Trasporto ferroviario e su gomma a rischio a Bari e provincia nella giornata del 29 novembre. Lo sciopero interesserà venerdì prossimo anche il personale di Ferrovie del Sud-Est. A darne notizia è la stessa azienda, che avvisa come "treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni".

Garantite comunque le corse nelle fasce orarie di garanzia 5.00 - 8.00 e 12.30 - 15.30. L'azienda ha tenuto comunque a ricordare che in occasione del precedente sciopero del 14 maggio scorso, nessuno dei dipendenti aveva aderito. Non si hanno al momento conferme di possibili cancellazioni per altri vettori del trasporto ferroviario e su gomma a Bari e provincia.

Gli orari dello sciopero a Trieste

Lo sciopero, della durata di 24 ore, potrebbe determinare anche a Trieste disagi e interruzioni del servizio di trasporto pubblico locale e interesserà sia il personale viaggiante (conducenti, controllori e verificatori) che quello tecnico e amministrativo. Ne dà notizia Trieste Trasporti, assicurando però che tra le 6 e le 9 e le 13 e le 16 saranno ad ogni modo garantiti tutti i collegamenti.