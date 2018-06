Sciopero nazionale 8 giugno: rischio caos per trasporti pubblici, treni e aerei

Sciopero nazionale venerdì 8 giugno 2018: rischio caos per i trasporti pubblici, aerei e treni. Potrebbe essere una giornata da dimenticare per i pendolari. E' previsto uno sciopero generale dei lavoratori. A dare la notizia è il sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. La manifestazione è stata proclamata dalla Confederazione Cub ed avrà valenza nazionale. Gli scioperi interesseranno tutti i settori: aereo, ferroviario, trasporto pubblico e privato locale e trasporto merci.

Il primo sciopero del trasporto ferroviario ci sarà il 7-8 giugno 2018, organizzato dall’associazione di categoria CUB TRASPORTI che, come si può controllare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, interesserà il personale delle aziende FSI, Trenitalia, NTV e Trenord che incrocerà le braccia per 8 ore, dalle 22:00 di giovedì 7 giugno alle 6:00 di venerdì 8 giugno in tutta Italia. Lo sciopero nazionale riguarderà anche il trasporto merci con il medesimo orario del trasporto passeggeri.

Orari sciopero aerei 8 giugno 2018

Altro sciopero nazionale degli aerei sempre venerdì 8 giugno. Il personale dell'Enav sciopererà per 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, su tutto il territorio nazionale. I dipendenti della società che gestisce il traffico aereo civile in Italia aderiranno alla sciopero indetto dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Uilt-Uil e Unica, oltre a Fit-Cisl e Ugl-Ta. Un'altra protesta indetta per la stessa giornata dell'8 giugno coinvolgerà la compagnia aerea Air Italy, i cui assistenti di volo incroceranno le braccia per un totale di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00. Nella medesima fascia oraria, dalle 13 alle 17, resteranno a terra i piloti e gli assistenti di volo della compagnia Blue Panorama. Se si desidera restare aggiornati in merito ad eventuali novità sullo sciopero degli aerei dell'8 giugno, si può fare riferimento - per quanto riguarda il caso specifico della protesta dell'Enav - al sito ufficiale della società, raggiungibile all'indirizzo enav.it.

Un’altra importante agitazione sindacale interesserà le località di Torino e provincia venerdì 8 giugno: le aziende GTT trasporti e CA. NOVA di Moncalieri si fermeranno 24 ore con varie modalità. Lo stesso giorno il personale del trasporto pubblico locale della regione Lazio incrocerà le braccia per quattro ore, dalle 8:30 alle 12:30, sia quello delle aziende pubbliche che di quelle private. A Verona dalle 17:00 alle 21:00 si fermerà il personale della società ATV e questo sarà l’ultimo di una serie di scioperi che interesseranno tutta la nazione la giornata di venerdì 8 giugno 2018.

Sciopero nazionale 8 giugno 2018: clicca su continua per informazioni e orari