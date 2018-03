"Lotto marzo", giovedì sciopero generale: fermi bus, metro, treni, taxi e anche le scuole

Sciopero generale 8 marzo, si fermano i trasporti, la scuola, e in generale tutte le donne lavoratrici. Lo sciopero coinvolgerà le lavoratrici a tempo indeterminato, le partite Iva, le precarie, le lavoratrici in nero, il lavoro di cura e domestico, le stagiste e le lavoratrici senza contratto, le disoccupate e le studentesse.

Sciopero bus, metro e tram

A Roma i sindacati Usi, Slai Cobas, Cobas, Confederazione dei Comitati di Base, Usb, Sial Cobas, Usi-Ait, Usb, Sgb, Flc e Cgil incroceranno le braccia con particolari disagi per autobus e metro. Uno sciopero che anticipa quello del prossimo 22 marzo.

Lo sciopero di giovedì 8 marzo coinvolgerà il trasporto pubblico locale a Roma. Il sindacato Usb ha indetto uno sciopero di 21 ore da mezzanotte alle 9 di sera per i lavoratori di autobus, metro e tram gestite da Atac: si prevede la chiusura di tutte e tre le linee della metro. Disagi sulle ferrovie regionali come la Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido, problemi alle linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl. Sono previste le consuete fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

A Milano come già successo durante l'8 marzo dello scorso anno, disagi in vista per gli utenti di autobus, tram e metropolitane di Atm. I mezzi del trasporto pubbluco locale potrebbero fermarsi dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. I disagi, ha informato la stessa azienda, potranno coinvolgere sia le quattro linee metropolitane sia i mezzi di superficie.

Disagi anche per gli utenti di Trenord: Usb, Usi e Cobas unitamente a Orsa Ferrovie e Cub Trasporti hanno proclamato uno sciopero che coinvolge i lavoratori della società che gestisce le linee ferroviarie lombarde da mezzanotte alle ore 21.00.

Il servizio regionale, suburbano, aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord potrebbero subire ritardi, variazioni e cancellazioni. I treni rispetteranno le fasce di garanzia 6-9 e 18-21.

Sciopero treni 8 marzo

Ritardi e disagi saranno possibili anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario: Trenitalia ha comunicato che problemi e cancellazioni a partire dalla mezzanotte di martedì 7 marzo fino alle 21 dell'8 marzo e potrebbero verificari disagi su tutte le linee, ad eccezione delle Frecce. Lo sciopero riguarderà anche Italo.

Sciopero Trenitalia e Italo

I lavoratori di Trenitalia e Nuovo trasporto viaggiatori - l'azienda che gestisce i treni ad alta velocità di Italo - potranno incrociare le braccia dalla mezzanotte alle 21 per lo sciopero generale. Sia Trenitalia, sia Italo hanno già pubblicato una lista con i treni garantiti.

Sciopero aeri

L'8 marzo si fermano anche piloti e assistenti di volo: presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino si fermeranno per 24 ore pure i dipendenti di Aviation Services, mentre a livello nazionale ci sarà da registrare lo stop di Enav per 4 ore (13-17).

Sciopero Alitalia

Il personale di Alitalia incrocerà le braccia per tutto il giorno e verrà affiancato dai dipendenti di Meridiana Fly e Air Italy per 4 ore (12-16). Garantite le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati.

Sciopero Taxi

A protestare, infine, saranno anche i tassisti, con le auto bianche che dovrebbero fermarsi dalle 8 alle 22.

Sciopero Scuola

Disagi possibili anche per quanto riguarda la scuola, universià' ed enti pubblici di ricerca. Si fermano i lavoratori che aderiscono a Flc-Cgil, stop anche per i dipendenti delle aziende pubbliche e private del servizio sanitario nazionale aderenti a Cub-Sanita'.

Alle 17 è previsto un corteo a Roma con partenza dal Colosseo.

8 marzo sciopero generale

È stato ribattezzato 'Lotto marzo' ed anche quest'anno l'Unione Sindacale di Base ha risposto all'appello di Non Una Di Meno. Saranno più di 70 i paesi in cui le donne incroceranno le braccia astenendosi da qualsiasi attività produttiva e riproduttiva, formale o informale, retribuita o gratuita.

"Uno sciopero contro la violenza maschile sulle donne, contro la mancanza di finanziamenti e riconoscimento dei Centri Antiviolenza, contro la chiusura degli spazi delle donne, contro l'obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici; per il diritto ad un welfare universale, al reddito di autodeterminazione, alla casa, al lavoro, alla parita' salariale, all'educazione scolastica, a misure di sostegno per la fuoriuscita dalla violenza. Uno sciopero per denunciare il dato spaventoso delle molestie e dei ricatti sessuali sul lavoro".