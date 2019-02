Sciopero 8 marzo, trasporti in tilt per la Festa della donna: fermi treni, bus, aerei e taxi

Sciopero dei trasporti 8 marzo 2019: coinciderà con la Festa della nonna il 'braccia incrociate' più importante del terzo mese dell'anno. Venerdì 8 marzo, per commemorare la Giornata della donna e il suo significato, è stato proclamato uno sciopero a livello nazionale che coinvolgerà tutte le categorie, pubbliche e private, del settore trasporti. I dipendenti che lavorano nel trasporto aereo si fermeranno dalle 00:00 alle 23:59 dell'8 marzo, per le ferrovie lo stop sarà dalle 00:00 alle 21:00, mentre i taxi che aderiranno allo sciopero saranno fermi dalle 8:00 alle 22:00. Il trasporto marittimo sarà ko verso le isole minori dalle 00:00 alle 24:00 e verso le isole maggiori si fermerà un’ora prima di tutte le partenze. Vediamo adesso nel dettaglio le differenze per le varie tipologie di trasporti.

Sciopero treni 8 marzo 2019: stop di 24 ore

Venerdì 8 marzo si preannuncia un giorno nero per i pendolari. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, gli addetti Trenitalia saranno in sciopero dalle 21:00 del 7 marzo alle 21:00 dell’8 marzo: per i viaggiatori che avessero necessità di maggiori informazioni è sempre consigliabile consultare il sito di Trenitalia per conoscere la situazione in tempo reale. Anche le ferrovie Appulo Lucane della Basilicata hanno confermato lo stop di 24 ore, mentre si attende la decisione di Trenord.

Sciopero 8 marzo 2019: si fermano anche bus, aerei e taxi

Lo sciopero nazionale coinvolgerà tutti i mezzi di trasporto pubblico. Per questo motivo venerdì 8 marzo 2019 si fermeranno nelle città anche bus, tram e metropolitane. Ko anche i taxi che staranno fermi dalle 8:00 alle 22:00. Sciopero anche da parte degli addetti alla viabilità stradale dalle 6:00 dell’8 marzo alle 6:00 del 9 marzo. L’Anas incrocerà le braccia dalle ore 00:00 alle 24:00. Infine, per quanto riguarda il trasporto marittimo, i collegamenti verso le isole minori saranno fermi dalle 00:00 alle 24:00, mentre le navi dirette nelle isole maggiori si fermeranno un'ora prima delle partenze.

Ecco lo specchietto riassuntivo sullo sciopero riportato anche dal sito istituzionale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.